Bono de bienvenida LV Bet: disponible hasta $100,000 CLP en Noviembre 2025

La oferta que te entrega esta casa de apuestas es bastante competitiva: se trata de un bono de bienvenida para deportes por el 100% de tu primera recarga y por hasta $100,000 CLP.

Conoce la oferta que tiene esta casa de apuestas mediante su bono de bienvenida LV Bet de hasta $100,000 CLP para apuestas deportivas.

Oferta de bienvenida de LV Bet

El bono por primer depósito es la oferta de bienvenida LV Bet para nuevos usuarios que se registren y realicen un depósito mínimo de al menos $5,000 CLP.

Con ello, podrás reclamar el 100% del monto de tu depósito por un valor máximo de $100,000 CLP. Para liberarlo deberás realizar apuestas combinadas de mínimo 1.25 como cuotas individuales y desde 1.80 o superior para la combinada.

Esta es una oferta que está acorde a los bonos de bienvenida con los que cuentan las casas de apuestas en Chile. Podrás sacarle el máximo provecho al registrarte con el código promocional LV Bet.

Si prefieres la sección de casino por encima de la de deportes, la oferta de bienvenida LVbet para casino y casino en vivo también está disponible en la plataforma.

¿Cómo reclamar el bono de bienvenida LV bet para deportes?

Para reclamar tu bono de LV Bet sigue los pasos a continuación:

Inicia sesión en LV Bet (o regístrate)

Haz clic en el banner para obtener el bono para deportes

Presiona en ‘Depositar’

Elige tu método de pago favorito

¡Listo! Disfruta de tu nuevo saldo y del bono de bienvenida LV Bet

Antes de realizar cualquier depósito desde Webpay o AstroPay para reclamar el bono de bienvenida LV bet o para tener saldo en tu cuenta, deberás verificar la misma mediante el proceso KYC.

Esto significa que debes subir a la plataforma AstroPay una imagen de tu documento de identidad, después de verificar el número de celular que registraste ante LV Bet mediante SMS.

Recuerda que no son válidos para reclamar el bono de LV bet los depósitos realizados mediante las pasarelas de pago de Neteller, Skrill, Paysafe o Skrill 1-Tap.

Requisitos para obtener el bono

La casa de apuestas cuenta con Términos y Condiciones que los usuarios deben conocer para reclamar el bono de bienvenida LV Bet.

Te contamos cuáles son los principales TyC de esta oferta, en la que podrás duplicar el 100% de tu primer depósito hasta $100,000 CLP:

Oferta exclusiva para mayores de 18 años

Solo disponible con el primer depósito

No es válido el depósito con Skrill, Neteller, Paysafe o Skrill 1-Tap

Depósito mínimo de $5,000 CLP

Sin límite de ganancia máxima

Rollover depósito + bono de 12x

Requisito con apuestas combinadas desde dos selecciones (1.20 mínimo) y cuotas total de 1.80 o superior

Vigencia de 21 días

Condiciones del bono casino LV Bet

El bono de bienvenida LV BET también está disponible para la sección de casino, si tu como usuario así lo prefieres.

Se trata de una bonificación que te entrega el 100% de tu primer depósito y por hasta $200,000 CLP. La mejor parte de esta promoción, es que también puedes reclamar un bono con el segundo depósito.

Tomada de LVBet

Se trata de un bono del 50% del valor de tu segundo depósito, por hasta $200,000 CLP. De esta manera, el bono LVBet para casino tu entrega hasta $400,000 CLP y 100 giros gratis:

Oferta exclusiva para mayores de edad (18+)

Depósito mínimo de CLP 5.000

1er depósito – 100 % HASTA CLP 200.000 + 50 GIROS GRATIS

2do depósito – 50 % HASTA CLP 200.000 + 50 GIROS GRATIS

Rollover: depósito y el bono deben apostarse 20 veces (20x) en tragamonedas

Vigencia de 15 días

Los 50 Giros Gratis del primer depósito se deben usar en Blasting Rubies

Con el segundo depósito, los 50 Giros Gratis se deben usar en Book Of Gods

Vigencia de los giros gratis es de 5 días desde su acreditación

El Dinero del Bono de los Giros Gratis debe ser apostado 20 veces (20x)

Apuesta mínima permitida es de $5,000 CLP

Consulta más TyC en la página web del operador

Problemas para canjear el bono

Puede que al momento de realizar tu depósito, este no sea válido para reclamar el bono de bienvenida LVBet. Te contamos cuáles son los problemas comunes y cómo resolverlos:

Problema posibles con el bono Solución para recibir el bono Deposité pero no recibí el bono Para reclamar el bono de bienvenida LVBet, el primer depósito debe ser de mínimo $5,000 CLP Deposité los $5,000 usando Skrill o Neteller No podrás reclamar el bono de bienvenida Retiré las ganancias pero no funcionó No lo puedes hacer. Si retiras sin cumplir los requisitos de apuesta, pierdes tus ganancias Quiero usar los dos bonos, el de deportes y casino Solo puedes elegir una de las dos opciones para reclamar el LVBet bono de bienvenida

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio tener un código promocional para activar el bono de bienvenida LV Bet?

No es obligatorio. Reclama el bono de bienvenida LV Bet al registrarte en la casa de apuestas y realizar el primer depósito. Puedes ir a la página de registro desde uno de los enlaces compartidos en este artículo.

¿Cuánto regala LV Bet por registrarte?

Por registro no existe un bono que puedas reclamar en LV Bet. Deberás crear tu cuenta y luego realizar tu primer depósito válido de mínimo $5,000 CLP.

¿Cómo convertir el bono en dinero real?

Reclama el bono y empieza a apostar en deportes o casino hasta cumplir con el requisito de apuesta. Esas ganancias las podrás retirar en dinero real.

¿Qué es rollover en LV Bet?

El rollover es el requisito de apuesta del LV Bet bono de bienvenida. Si elegiste el de deportes, deberás apostar 12 veces el depósito y el bono. Para casino, el rollover es de 20x.