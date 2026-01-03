Una de las teleseries del mercado de fichajes para la temporada 2026 en Colo Colo tiene como protagonista a Alan Saldivia, quien tiene grandes chances de salir del Monumental.

El defensor uruguayo siente que ya cumplió un ciclo con la camiseta de los albos, ante inminentes nuevas ofertas que lo quieren llevar al fútbol de Brasil, específicamente al Vasco da Gama.

Pese a esto, el jugador llegó bien temprano a realizar los exámenes médicos a una clínica privada, al igual que todo el plantel de Colo Colo para comenzar la pretemporada.

Pese a que quiso salir amagando, no pudo escapar del micrófono de Redgol con la pregunta del millón y que todos los hinchas albos quieren saber: “¿Vas a seguir en Colo Colo”?

¿Qué dijo Alan Saldivia de su salida de Colo Colo?

Alan Saldivia no quería hablar con la prensa que llegó al momento de los exámenes previo a la pretemporada, pero de igual forma tuvo que responder a la gran interrogante.

Dentro de los rumores de su posible salida, el uruguayo respondió de tal forma que deja en claro que su salida está más cerca que nunca en el mercado de fichajes.

“Hay que verlo, hay que verlo”, alcanzó a responder antes de subir a un vehículo para salir rápidamente del lugar, pero pone sobra la mesa su intención de poder cerrar un ciclo.

