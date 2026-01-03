Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Alan Saldivia saca la voz ante su inminente salida de Colo Colo: “Hay que ver…”

El defensor que tiene una oferta desde Brasil manifestó su intención abierta de escuchar la propuesta, en medio del inicio de la pretemporada.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Alan Saldivia confirma que escucha ofertas para salir de Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAlan Saldivia confirma que escucha ofertas para salir de Colo Colo.

Una de las teleseries del mercado de fichajes para la temporada 2026 en Colo Colo tiene como protagonista a Alan Saldivia, quien tiene grandes chances de salir del Monumental.

El defensor uruguayo siente que ya cumplió un ciclo con la camiseta de los albos, ante inminentes nuevas ofertas que lo quieren llevar al fútbol de Brasil, específicamente al Vasco da Gama.

Pese a esto, el jugador llegó bien temprano a realizar los exámenes médicos a una clínica privada, al igual que todo el plantel de Colo Colo para comenzar la pretemporada.

Pese a que quiso salir amagando, no pudo escapar del micrófono de Redgol con la pregunta del millón y que todos los hinchas albos quieren saber: “¿Vas a seguir en Colo Colo”?

Alan Saldivia se puede despedir de Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Alan Saldivia se puede despedir de Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Colo Colo alerta: Vasco da Gama vuelve a la carga por Alan Saldivia y hace nueva oferta

ver también

Colo Colo alerta: Vasco da Gama vuelve a la carga por Alan Saldivia y hace nueva oferta

¿Qué dijo Alan Saldivia de su salida de Colo Colo?

Alan Saldivia no quería hablar con la prensa que llegó al momento de los exámenes previo a la pretemporada, pero de igual forma tuvo que responder a la gran interrogante.

Publicidad

Dentro de los rumores de su posible salida, el uruguayo respondió de tal forma que deja en claro que su salida está más cerca que nunca en el mercado de fichajes.

“Hay que verlo, hay que verlo”, alcanzó a responder antes de subir a un vehículo para salir rápidamente del lugar, pero pone sobra la mesa su intención de poder cerrar un ciclo.

Mira el video

Lee también
La megaestrella del fútbol que compite con Assadi
U de Chile

La megaestrella del fútbol que compite con Assadi

No es Independiente: Vicente Pizarro es tentado por otro equipo argentino
Colo Colo

No es Independiente: Vicente Pizarro es tentado por otro equipo argentino

La U responde a la oferta por el Tucu Sepúlveda a Lanús
U de Chile

La U responde a la oferta por el Tucu Sepúlveda a Lanús

Pronósticos Sevilla vs Levante: la oportunidad de oro para el equipo de Alexis Sánchez
Apuestas

Pronósticos Sevilla vs Levante: la oportunidad de oro para el equipo de Alexis Sánchez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo