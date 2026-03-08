El universo de God of War volvió a sorprender. El pasado 12 de febrero se lanzó God of War: Sons of Sparta, spin-off de la tradicional saga y exclusivo paraPlayStation 5.

Este título apuesta por una fórmula muy distinta a lo que la franquicia nos tenía acostumbrados. Desarrollado por Mega Cat Studios en colaboración con Santa Monica Studio, el juego deja de lado la acción cinematográfica que caracterizó a las últimas entregas y ofrece una aventura en 2D, centrada en la juventud de Kratos y su hermano Deimos durante su entrenamiento militar en Esparta.

En RedGame de RedGol tuvimos la oportunidad de probarlo en la consola de Sony y estas son nuestras impresiones.

Un God of War diferente: acción lateral y exploración

El cambio más evidente está en su jugabilidad. Aquí no hay cámara al hombro ni combates pesados como en las entregas modernas. En su lugar, Sons of Sparta apuesta por el desplazamiento lateral, la exploración de mapas interconectados y habilidades que se desbloquean para acceder a nuevas zonas, un formato que cada vez es menos común en consolas de nueva generación.

Los jugadores recorren distintas regiones de Laconia, enfrentando criaturas mitológicas, resolviendo puzzles y descubriendo secretos repartidos por el mapa. El combate mantiene la esencia de la saga, pero adaptada al formato 2D: lanza, escudo y los llamados “Gifts of Olympus”, que permiten crear enfrentamientos rápidos y dinámicos.

Un punto fuerte de esta entrega es la posibilidad de jugar en cooperativo local, donde cada jugador controla a uno de los hermanos, añadiendo un toque estratégico interesante y poco habitual dentro de la franquicia.

Lamentablemente, el sistema de combate cumple, pero no termina de sentirse innovador, ya que algunos enemigos repiten patrones de ataque, lo que vuelve las batallas algo simples y repetitivas.

Lejos del Kratos que conocemos

El juego funciona como una precuela de toda la saga, incluso antes de los eventos de God of War: Ascension.

La trama se centra en Kratos y Deimos durante su entrenamiento espartano, cuando la desaparición de un compañero cadete los empuja a una peligrosa misión de rescate. A partir de ahí comienza la aventura, que explora la relación entre ambos hermanos, mostrando a un Kratos más joven, impulsivo y aún lejos del guerrero que conocemos en otras entregas.

Una visual diferente, nostálgica, pero con tropiezos

Uno de los aspectos más llamativos del juego es su estilo visual en pixel art. Lejos de las grandes cinematográficas a las que nos tenía acostumbrados la saga, los escenarios de la Antigua Grecia logran tener personalidad y evocar a los clásicos juegos de los años noventa.

Sin embargo, no todas las zonas convencen por igual. Mientras algunas áreas están muy bien logradas, otras se sienten menos inspiradas, generando cierta irregularidad visual.

¿Vale la pena? Un spin-off entretenido

Sons of Sparta es un experimento interesante dentro de la franquicia. No compite con las grandes entregas de la saga ni con los grandes juegos de acción, pero sí ofrece una aventura más corta, con toques retro y centrada en una historia que complementa el universo principal de Kratos.

Sin duda, esta entrega es un guiño para los fanáticos de la saga, una mirada al pasado del guerrero espartano. Para el resto, funciona mejor como complemento que como un capítulo esencial dentro de la franquicia.

Puedes encontrar God of War: Sons of Sparta en la PlayStation Store, ingresando a www.playstation.com, a un precio de US$29,99.

Trailer de God of War: Sons of Sparta

