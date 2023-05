¡Hasta 90% de descuento en la PS Store! FIFA 2023, The Last Of Us y más tienen ofertas

La marca de videojuegos PlayStation lanzó increíbles ofertas a través de su tienda digital PS Store, las que llegan hasta un 90% de descuento. Destacados juegos como The Last of Us, God of War y FIFA 23 serán parte de estas sorprendentes promociones que pueden aprovechar todos sus usuarios.

¿Cuáles son las mejores ofertas de la PS Store?

Dentro de las ofertas más destacadas que ofrece Sony aparece el FIFA 23, que en su versión para PS4 tendrá un 70% de descuento, llegando así a los USD$17,99. El mismo título para PS5 tendrá un valor de USD$27,99, lo que se traduce en un 60% de descuento. También el Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition tendrá un 25% de descuento y estará a USD$74,99. Revisa las mejores ofertas:

The Last of Us Remastered (PS4): USD$9,99, cerca de $8.000 pesos.

(PS4): USD$9,99, cerca de $8.000 pesos. Dead Space - Digital Deluxe Edition (PS5): USD$55,99, cerca de $44.000.

- Digital Deluxe Edition (PS5): USD$55,99, cerca de $44.000. Mortal Kombat 11 - Ultimate Bundle (PS5/PS4): USD$14,99, cerca de $12.000.

- Ultimate Bundle (PS5/PS4): USD$14,99, cerca de $12.000. God of War III Remastered (PS4): USD$9,99, cerca de $8.000.

(PS4): USD$9,99, cerca de $8.000. God of War - Digital Deluxe Edition (PS4): USD$14,99, cerca de $12.000.

- Digital Deluxe Edition (PS4): USD$14,99, cerca de $12.000. Resident Evil 3 (PS5/PS4): USD$9,99, cerca de $8.000.

(PS5/PS4): USD$9,99, cerca de $8.000. Horizon Zero Dawn - Complete Edition (PS4): USD$9,99, cerca de $8.000.

- Complete Edition (PS4): USD$9,99, cerca de $8.000. Gran Turismo Sport (PS4): USD$9,99, cerca de $8.000.

(PS4): USD$9,99, cerca de $8.000. Death Stranding - Digital Deluxe Edition (PS4): USD$19,99, cerca de $16.000.

¿Dónde comprar los juegos con ofertas en PlayStation?

Todas las ofertas de los juegos de PlayStation los puedes encontrar en tu misma consola en la PS Store o bien ingresando a este ENLACE.

En total hay 1.229 juegos con ofertas, y puedes buscar los que te interesen por categoría o escribiendo directamente el título del que desees comprar.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas en la PS Store?

Las ofertas disponibles de los diferentes juegos que ofrece PlayStation Store estarán disponibles hasta el miércoles 24 de mayo.

Recuerda que podrás encontrar decenas de juegos aclamados por la crítica, así como otros más independientes e incluso joyas escondidas que no tenías como tu principal opción, pero que pueden sorprenderte.