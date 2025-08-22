La masacre de Avellaneda de poco se está transformando en un recuerdo desagradable para todos. Lo que fue una noche donde reinó el caos entre Universidad de Chile e Independiente afortunadamente no dejó ninguna víctima fatal, aunque si muchos lesionados y más de un centenar de detenidos.

Justamente en torno a los chilenos detenidos al otro lado de la cordillera, siendo un total de 103 aficionados de la U, es que en las últimas horas llegaron muy buenas noticias tras las buenas gestiones de Azul Azul y la embajada chilena en Argentina.

Resulta que la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, ordenó liberar a los 103 ciudadanos chilenos, más un argentino, que estaban detenidos tras el caos que reinó en el Estadio Libertadores de América.

Liberan a los 103 hinchas de la U en Buenos Aires

Dentro de los liberados se incluye a una persona de 18 años ya otra de 56. Además, se detalla que todos los detenidos son de diferentes regiones de Chile.

Como se mencionó anteriormente, esta liberación llegó después de las gestiones realizadas por Azul Azul y la Embajada de Chile en Argentina. Ambas entidades se quedaron en Buenos Aires para evaluar la situación de hinchas azules.

En el documento oficial se ratifica que la libertad de los detenidos debe hacerse efectiva dentro de las próximas horas desde cada una de las Seccionales Policiales. Esta está dirigido al comisario inspector Javier Bibiano, jefe de la estación de policía de Avellaneda.

Afortunadamente los 103 hinchas de Universidad de Chile detenidos en Buenos Aires fueron liberados. | Foto: Photosport.

En la lista de hinchas se detalla el nombre completo, nacionalidad, edad, estado civil, ocupación, domicilio y número de cédula de identidad chilena. La gran mayoría son hombres, ya que apenas se incluye a seis mujeres en el catastro.

El propio Presidente Gabriel Boric reaccionó a esta noticia, publicando en su Twitter que “me informa el Ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 103 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

“Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules deberían volver a la acción ante Everton este domingo 24 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Sin embargo, ya hay voces que apuntan a una posible suspensión de este duelo válido por la fecha 21 del torneo.