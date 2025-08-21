Poco a poco los hinchas heridos de Universidad de Chile que estuvieron en los incidentes ante Independientehan sido dados de alta, pero todavía hay algunos que siguen siendo atendidos.

Si bien el fútbol sudamericano se ha malacostumbrado a los hechos de violencia, la noche de Avellaneda será muy difícil de olvidar en un sentido negativo. Seguidores del Rojo y del Bulla se enfrentaron tanto dentro como fuera del Estadio Libertadores de América.

El estado de los seguidores de U. de Chile

Tras el encuentro de Universidad de Chile e Independiente hubo mucha desinformación, incluso se habló de muertos, situación que por fortuna no se ha confirmado. Desde la directiva del Romántico Viajero recabaron que había cerca de 20 seguidores heridos.

Durante este jueves, muchos se han ido recuperando de sus lesiones y han podido ser dados de alta para regresar a Chile o comunicarse con sus seres queridos. Sin embargo, algunos con problemas de mayor consideración siguen internados. De ellos hablaron en TNT Sports.

“Estamos en el Hospital Fiorito donde hay dos chilenos internados, uno de 56 años y otro de 33 años. Los dos evolucionan favorablemente y tienen diagnóstico reservado. A uno le darían el alta mañana y al otro en cinco días. Depende del día a día, pero estas dos personas evolucionan favorablemente gracias a Dios“, indicó la periodista argentina Sabrina Otaegui.

“En el Hospital Perón había otro chileno que será dado de alta hoy y en el de Wilde hay un chileno y un argentino, con pronóstico reservado“, complementó la comunicadora de TNT Sports.

De esta manera, se espera que en las próximas horas pueda haber novedades de cómo siguen los hinchas que todavía sufren las consecuencias de una noche que causa vergüenza en el fútbol mundial. Las tribunas del Estadio Libertadores de América debían ser una fiesta, pero amanecieron teñidas de sangre.