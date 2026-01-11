Es tendencia:
U. de Chile

¿Se cae a última hora? La complicación que sacude a la U por Juan Martín Lucero

El Gato ha sonado con fuerza en el Romántico Viajero y se esperaba un acuerdo esta semana. Sin embargo, hubo problemas.

Por Jp Viluñir Silva

Juan Martín Lucero está en la mira de la U, pero...
La U de Chile ha sido uno de los mayores protagonistas en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Romántico Viajero ha sumado a varias figuras y ahora va por un nombre potente para su ataque: Juan Martín Lucero.

El Bulla no se conforma con las llegadas de Eduardo Vargas y Octavio Rivero, por lo que va por el Gato para ir a pelear con todo en la temporada que inicia. Las cosas iban bien encaminadas y se esperaba que esta semana se sellara su arribo, pero a última hora se complicó.

Este domingo se conoció que, cuando parecía listo para vestir la camiseta azul, el atacante se alejó. Esto, debido a que no hay acuerdo ni con Fortaleza, dueños de su carta, ni con el propio jugador.

Se retrasa la llegada de Juan Martín Lucero a la U

El arribo de Juan Martín Lucero a la U se ha ido complicando en las últimas horas. El Gato tiene ganas de venir, pero por ahora las cosas se enfriaron a un punto que parece crítico.

Juan Martín Lucero parecía listo en la U, pero hubo problemas de última hora. Foto: Photosport.

Según reveló La Tercera, el elenco estudiantil sigue sin llegar a un acuerdo con Fortaleza y tampoco con el delantero. “Las próximas horas serán claves para acelerar la negociación o darla -definitivamente- por caída“, señalaron.

Los azules han buscado distintas fórmulas para contar con el argentino y el propio futbolista ha demostrado interés por volver a disputar la Liga de Primera. Sin embargo, hay que convencer al Fortaleza y afinar detalles con el atacante y su entorno“, añadieron.

De acuerdo a lo señalado por el citado medio, la negociación se frenó por una movida de la U. “El entendimiento se cayó cuando comenzaron las conversaciones para que el jugador rescindiera contrato y llegara a Santiago con el pase en su poder“.

Esto ha llevado a que tanto el León brasileño como el Gato se plante firme en su postura. “Ahora Fortaleza aspira a una retribución económica. Además, Lucero tampoco quiere salir sin cobrar los dos años de contrato que le quedan y, según el Diario do Nordeste, estaría dispuesto a resignar la mitad“.

Esta situación deja en veremos el arribo del artillero para la temporada 2026. Por ahora en el Bulla se conforman con Eduardo Vargas y Octavio Rivero, esperando destrabar el caso del ex Colo Colo para así dejar listo su ataque. Esto, siempre y cuando los interesados que tiene en Brasil no se le adelanten.

Juan Martín Lucero y la U están conversando, pero desde lejos. El Gato interesa y quiere venir a Chile, por lo que el Romántico Viajero deberá meterse la mano al bolsillo para darle en el gusto a todos.

¿Cuáles fueron los números de Juan Martín Lucero en 2025?

La U quiere fichar a Juan Martín Lucero luego de haber disputado 51 partidos oficiales en total con Fortaleza. En ellos marcó 11 goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 2.797 minutos dentro de la cancha.

