Universidad de Chile no para y en el mercado de fichajes avanza fuerte y derecho. Los azules ya confirmaron a Eduardo Vargas. Además está prácticamente listo Octavio Rivero, quien ya borró todo recuerdo de Colo Colo en sus redes. Pero falta todavía la confirmación de Juan Martín Lucero.

Con el delantero del Fortaleza aún no se llega a un acuerdo total. El “Gato” todavía no logra rescindir su contrato con el elenco que descendió a la Serie B, lo que atrasa su llegada a Chile. Por lo mismo, en Azul Azul decidieron buscar de inmediato un plan alternativo pero de la misma calidad.

Es así como en el horizonte asoma el nombre de Gonzalo Mastriani. El “Espartano” de 32 años es conocido en el fútbol chileno, en especial en Colo Colo. En 2023 el delantero uruguayo marcó un doblete en el triunfo por 5-1 del América MG por Copa Sudamericana. Por lo que ya parte con el pie derecho.

Gonzalo Mastriani se acerca a la U

El goleador Gonzalo Mastriani, de un metro 80 de altura, acumula 128 goles en su carrera y además cuenta con pasos por Botafogo, Cerro, Crotone, Boston River y Barcelona de Guayaquil. Números más que respetables, aunque su 2025 fue bastante irregular y afectado por las lesiones.

Pero el ariete quiere su revancha y ve con buenos ojos emigrar a Chile. El tema es que ahora el jugador pertenece al Paranaense y se le busca una salida ya que su contrato finaliza este 2026. Sin embargo, desde Brasil se informa que el jugador ya fue apartado de la pretemporada, lo que es una señal de que el acuerdo estaría por cerrarse.

“Las negociaciones con la U, de Chile, están en plena marcha. El atleta entrenó hoy por separado a la espera de que se concrete el acuerdo”, detalló la periodista Monique Vilela.

De está forma, Paqui Meneghini tendría su nuevo tridente de ataque a más tardar la semana que comienza y reemplazando a Lucero por un jugador de su misma calidad.

