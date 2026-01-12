Días muy agitados fueron los recientes en el inicio de 2026 para Alexis Sánchez y para el Sevilla. Mientras el chileno tenía un ofrecimiento concreto desde Brasil para volver a Sudamérica, el cuadro andaluz no vive su mejor pasar en La Liga.

Así quedó de manifiesto en el cierre de la jornada 19, es decir, de la primera rueda del fútbol español, donde la escuadra que no tuvo en cancha al lesionado Gabriel Suazorecibía al Celta de Vigo, en duelo clave para escalar en la Tabla de Posiciones.

Alexis Sánchez arrancó el cotejo en el banco de suplentes, y no fue hasta el minuto 59 en el que el técnico argentino Matías Almeyda decidió su ingreso para reemplazar a Isaac Romero. Ni con el chileno en cancha, Sevilla pudo sacar adelante el cotejo.

Alexis y Sevilla miran de cerca al descenso en La Liga

Lo que ocurrió en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán fue el reflejo del cuadro andaluz en la temporada. Un equipo muy nervioso, sin ideas claras dentro de la cancha, y donde el tocopillano no pudo mostrar rebeldía ante el mal momento del equipo.

Como coronación de esto. En la última jugada del lance, se cobra un polémico penal contra el Sevilla, que el defensor Marcos Alonso (88′) cambió por gol, propinándole una dolorosa derrota al equipo de Alexis, que ve muy de cerca al “Fantasma de la B”.

Es que con esta derrota, los sevillanos caen hasta el 14° puesto de la Clasificación en La Liga con 20 unidades, y quedan a sólo tres de los puestos de descenso, donde hoy se ubica Valencia en la ubicación 18° con 17 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar los andaluces?

Con la obligación de volver a los triunfos luego de tres derrotas consecutivas, más su eliminación en Copa Del Rey, el Sevilla de Alexis Sánchez volverá a la acción este lunes 19 de enero, cuando visiten al Elche desde las 17:00 horas.

