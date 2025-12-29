Gabriel Suazo llegó al Sevilla a principios de la presente temporada 2025-26 y de inmediato se ganó un lugar entre los titulares del entrenador Matías Almeyda. Sin embargo, el término de año está lejos de ser el mejor para el lateral de la selección chilena, todo por culpa de las lesiones.

El capitán de la selección chilena había regresado tras recuperarse de una dolencia en el sóleo de la pierna izquierda, pero recayó de la misma lesión y este lunes fue baja en los entrenamientos del Sevilla.

Peor aún, el lateral izquierdo estará nuevamente fuera de las canchas, con plazo de recuperación de entre cuatro a cinco semanas.

“No han estado presentes sobre el césped tres futbolistas, como son los casos de Peque -al atravesar un proceso febril-, Suazo con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y Vargas, que continúa con su puesta a punto”, informó el Sevilla.

Suazo estará un mes y más fuera de las canchas

La pésima noticia ya ocupa la agenda noticiosa local. El Diario de Sevilla lamentó que “tras perderse los duelos ante Real Betis Balompié, CD Extremadura y Valencia CF, el lateral chileno no entró en la lista para medirse al Real Oviedo y fue suplente en la derrota copera de Mendizorroza, regresando a la titularidad contra el Real Madrid”, publicaron.

Suazo recae de su lesión y estará fuera hasta cinco semanas.

Sentencian que “sin embargo, su ausencia en el entrenamiento de este lunes 29 de diciembre ha confirmado los peores presagios. (…) Estará fuera entre cuatro y cinco semanas, lo que coloca de nuevo a Oso en el foco de las miradas“.

Cabe recordar que Gabriel Suazo había brillado como titular por la banda izquierda del Sevilla, pero tras su lesión Oso (Joaquín Martínez Gauna) ocupó su lugar con rendimiento destacado, lo que ya había puesto en duda la estelaridad del chileno. Ahora su situación quedará más complicada de cara al primer semestre del 2026.

En la presente temporada, Suazo registra 13 partidos con 1.020 minutos (12 por el doméstico y uno por Copa del Rey) y un registro de dos asistencias, ambas por La Liga.

