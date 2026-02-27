El cuidado de la cancha del Estadio Monumental es un tema a considerar en todas las temporadas de Colo Colo y esta no es la excepción. Por eso, hay una atención especial a los conciertos que se agendan en Macul.

En el pasado, los albos han sufrido con espectáculos que han perjudicado de manera importante el estado del césped. En 2025, hubo una mantención clave para seguir resguardando el recinto, lo que llevó a Colo Colo a salir del Monumental por una fecha (contra Deportes Limache).

Ahora, un nuevo concierto pone a todos en alerta. Y es que en las últimas horas se programó un show musical para el 23 de mayo en Macul. El cantante argentino Milo J pasará por el Monumental después de su presentación en el Festival de Viña 2026.

Para esa fecha, el Cacique estará disputando las últimas fechas de la primera rueda de la Liga de Primera. Por suerte, el concierto coincidirá con un periodo en que los albos jugarán dos partidos de visitante.

Programan concierto en el Estadio Monumental: ¿Se preocupa Colo Colo?

Mientras el artista Milo J se presentará el 23 de mayo en el Estadio Monumental, Colo Colo visitará el 24 a Universidad Católica en el Claro Arena. El fin de semana siguiente, el Cacique tampoco jugará en casa, pues debe medirse con Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Con esto, habrá un tiempo considerable entre el concierto y el siguiente partido de local, dándole a los albos un margen para analizar el estado de la cancha y tomar medidas. La vuelta a casa será recién el fin de semana del 14 de junio para enfrentar a Cobresal.

