Matías Almeyda levanta a Alexis Sánchez antes del derbi sevillano: “Nos aporta…”

La previa del choque ante el Real Betis no solo dejó elogios para Manuel Pellegrini. Matías Almeyda también se refirió a los chilenos que pueden ser protagonistas del encuentro: Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.

Sobre el lateral chileno y su posible duelo con Antony, el DT fue claro en no personalizar el análisis. “El Betis tiene un gran equipo y detenerse en un jugador es un error. Estaremos atentos a que no desarrollen todo su potencial”, lanzó.

ver también Almeyda se rinde frente a Pellegrini antes del derbi: “Tienen que sacar a otro Manuel por el bien de Chile”

Almeyda evitó agrandar el foco sobre un mano a mano específico y apuntó a la fortaleza global del rival. Para el entrenador argentino, el peligro del equipo verdiblanco está en su funcionamiento y no únicamente en la inspiración individual.

La mención a Suazo, eso sí, no fue casual. El chileno podría tener una jornada exigente por su banda y el cuerpo técnico ya toma recaudos pensando en un partido que promete intensidad por los costados.

Betis y Sevilla se vuelen a ver las caras este fin de semana

Alexis y el factor emocional

Al referirse a Alexis, Almeyda destacó su versatilidad y su peso dentro del grupo. “Nos aporta donde está cada lado, puede aportar dentro”, explicó, valorando la capacidad del tocopillano para moverse por distintas zonas del frente de ataque.

Publicidad

Publicidad

ver también Los rivales de Darío Osorio y Manuel Pellegrini en octavos de final en Europa League

El técnico también apuntó al lado más humano del delantero. “Estamos hablando de una persona que siempre está expresando sus sentimientos y espero que termine bien porque es muy bueno“, finalizó.

Finalmente, Almeyda manifestó su deseo de que el chileno pueda cerrar bien su etapa actual, destacando que se trata de un futbolista muy bueno y determinante cuando logra mostrar su mejor versión.

Resumen:

Almeyda evitó centrarse solo en el duelo de Gabriel Suazo contra Antony, señalando que el peligro del Betis es su funcionamiento grupal.

Publicidad

Publicidad

Destacó la polifuncionalidad de Sánchez en el ataque y resaltó su valor humano y emocional dentro del equipo.

Betis y Sevilla juegan importante derbi sevillano el domingo 1 de marzo a las 14:30 horas.