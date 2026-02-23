Este fin de semana el Sevilla volvió al triunfo pero no todo fue celebración. En la victoria por 0 a 1 ante el Getafe, Gabriel Suazo encendió las alarmas en los hinchas luego de sufrir un patadón que asustó a todos.

El lateral recibió un fuerte golpe de parte de Djené Dakoman en el primer tiempo y no pudo salir al complemento. De inmediato la preocupación se instaló en los Blanquirrojos y más considerado lo que se les viene: el clásico ante el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Este fin de semana se vivirá el derbi sevillano, donde el cuadro del chileno lo quiere tener como sea. Y si bien hubo temor de que quedara al margen, lo cierto es que en España llamaron a la calma y explicaron por qué dejó el campo de juego.

No hay lesión: Gabriel Suazo le da un respiro al Sevilla antes del clásico

Para la tranquilidad de todos, Gabriel Suazo no quedó con secuelas luego del fuerte golpe que recibió en el Sevilla. El lateral dejó la cancha pero no por una lesión, sino que por precaución.

Gabriel Suazo preocupó a todo Sevilla luego de salir con molestias antes del clásico con el Betis. Foto: Getty Images.

Según reveló El Desmarque de España, más allá de la jugada con la que “todo el mundo se asustó“, se conocieron novedades al respecto. Aún cuando el impacto fue importante, no fue la principal razón por la que abandonó el terreno de juego.

Publicidad

Publicidad

“Gabriel Suazo se ha convertido no solo en el único lateral zurdo puro del plantel sevillista -Kike Salas podría actuar en dicha posición-, sino también en uno de los jugadores más importantes del Sevilla este curso“, añadieron antes de entrar al tema en detalle.

ver también ¿Vuelve a Chile? Prensa española le pone fecha a la salida de Alexis Sánchez del Sevilla

El citado medio señaló que “Matías Almeyda decidió reservarle ante el mínimo golpe. Por ello y porque el futbolista llegaba apercibido de sanción de cara al derbi ante el Betis y, como sucedió con Carmona, había que intentar correr el mínimo riesgo posible“.

Esto deja claro que el jugador se retiró de la cancha para cuidarlo de su físico y también de una posible amarilla. Con ello, aseguraron tenerlo a disposición para el derbi en el que quieren llevarse los tres puntos para poder escalar.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Suazo le da un respiro al Sevilla y ahora pone la mira en un nuevo clásico ante el Betis. El lateral junto a Alexis Sánchez esperan levantar a los Blanquirrojos después de meses muy complejos en el arranque del 2026.

¿Cuándo juega Sevilla y Betis?

Gabriel Suazo entrena sin problemas para lo que será una nueva versión del derbi. El Sevilla del lateral y Alexis Sánchez visita al Real Betis de Manuel Pellegrini este domingo 1 de marzo desde las 14:30 horas.