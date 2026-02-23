Tras derrota en el singles: el nuevo objetivo de Nicolás Jarry en el Chile Open

Nicolás Jarry tuvo un duro comienzo en el BCI Seguros Chile Open 2026. El tenista nacional no pudo superar la primera ronda y cayó ante el croata Dino Prizmic. Lo que deja fuera de competencia a uno de los candidatos al título.

Pese a su gran comienzo, el europeo de 20 años logró confirmar su buen rendimiento y dos horas y 38 minutos se quedó con el triunfo ante la raqueta nacional por el los marcadores de 6-3, 5-7 y 6-2.

Jarry luchó contra sus errores no forzados y trató por todos los medios de remontar el partido. Sin embargo, no alcanzó con la garra ni el apoyo del público que a ratos se asemejó a un partido de Copa Davis. Para peor, ahora el Nico suma su décima derrota consecutiva. A tal punto que el último triunfo fue en 2025.

El nuevo objetivo de Nicolás Jarry

El tema es que el tenista nacional debe dar vuelta la página y ahora enfocarse en el dobles. Al igual que en el singles, Nicolás Jarry recibió la wild card y podrá disputar el Chile Open. Por lo que hará dupla con su hermano Diego Jarry.

La programación del Chile Open para este martes 24 de febrero.

Así las cosas, el debut del binomio nacional será en la jornada del martes 24 de febrero. En la cancha 1 debutará Nicolás y Diego contra Gonzalo Escobar y Jean-Julien Rojer. Lo que tiene de momento asignado en el tercer turno.

Antes de la dupla nacional, se jugarán dos partidos justamente en la cancha 1. Según informó la organización a partir de las 13:00 horas salta a la cancha Elmer Moller vs Román Burruchaga y luego Mariano Pavone vs Vito Kopriva.