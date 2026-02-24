El Chile Open anunció hace meses atrás con bombos y platillos a Matteo Berrettini (57°) como la gran figura del cuadro principal del torneo, pero el italiano apenas duró dos sets.

El finalista de Wimbledon de 2021 vino a jugar la gira sudamericana de torneos de arcilla con la idea de levantar su nivel, sin embargo, se fue en la primera ronda del ATP de Santiago.

El italiano no puede tener buenas sensaciones en el circuito profesional y este martes sumó una dura derrota en San Carlos de Apoquindo, porque se inclinó ante el estadounidense Emilio Nava (79°) por un claro 6-3 y 64, en apenas una hora y 27 minutos de partido.

Ni el público chileno pudo ayudar a Matteo Berrettini

Matteo Berrettini era uno de los rostros del Chile Open, y en el contrato que firmó con SACS Entertainment tenía que participar en la promoción del torneo. Incluso, se le vio haciendo completos italianos en la previa al inicio del certamen.

Pero el ex número 6 del mundo no arranca y completa una mala gira por Sudamérica, donde ganó apenas tres partidos y ahora se va a Estados Unidos para jugar en Indian Wells y Miami lleno de dudas.

Matteo Berrettini eliminado en el Chile Open. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El verdugo de Berrettini, Emilio Nava, ya está en octavos de final y se medirá con el ganador del partido entre el italiano Francesco Passaro y el paraguayo Diego Vallejo.