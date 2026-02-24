El primer partido del Chile Open lo protagonizaron el alemán Yannick Hanfmann y el serbio Dusan Lajovic, con clara victoria para el jugador germano en San Carlos de Apoquindo.

El ex 45° del mundo en la ATP jugó a gran nivel y se impuso por un claro 6-0 y 6-3 al balcánico, en el calor de la arcilla de San Carlos de Apoquindo.

Hanfmann ahora tendrá un desafío más duro en los octavos de final, puesto que se medirá con el argentino Camilo Ugo Carabelli, quien es el cuarto sembrado del certamen nacional.

Yannick Hanfmann se enamoró de un dulce chileno

Yannick Hanfmann participó de una actividad que realizó la organización del Chile Open, donde le hicieron probar diferentes dulces chilenos y quedó maravillado con el Súper 8.

“Lo dije durante la actividad, no soy tan fanáticos de los dulces. Soy más de comer chocolate o papas fritas”, dijo el ex 45° del mundo en conferencia de prensa.

“Déjame recordar… el Súper 8, ese me gustó. Creo que algunos de los dulces son muy similares a los que tenemos en Europa. El Súper 8 y las cosas con chocolate me gustan un poquito más“, dijo Hanfmann.

El Chile Open sigue su desarrollo este martes, con los partidos de los chilenos Matías Soto, Cristian Garin, Tomás Barrios y Alejandro Tabilo.