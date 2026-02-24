Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile Open

Fue 45° del mundo, tuvo un debut avasallador Chile Open y se enamoró de los Súper 8

El tenista alemán probó varios dulces chilenos y se decantó por la típica oblea con cobertura de chocolate.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Yannick Hanfmann sumó una gran victoria en San Carlos.
© Chile OpenYannick Hanfmann sumó una gran victoria en San Carlos.

El primer partido del Chile Open lo protagonizaron el alemán Yannick Hanfmann y el serbio Dusan Lajovic, con clara victoria para el jugador germano en San Carlos de Apoquindo.

El ex 45° del mundo en la ATP jugó a gran nivel y se impuso por un claro 6-0 y 6-3 al balcánico, en el calor de la arcilla de San Carlos de Apoquindo.

Hanfmann ahora tendrá un desafío más duro en los octavos de final, puesto que se medirá con el argentino Camilo Ugo Carabelli, quien es el cuarto sembrado del certamen nacional.

Alejandro Tabilo reconoce que llega golpeado pero se ilusiona: “Mi sueño es ganar el Chile Open”

ver también

Alejandro Tabilo reconoce que llega golpeado pero se ilusiona: “Mi sueño es ganar el Chile Open”

Yannick Hanfmann se enamoró de un dulce chileno

Yannick Hanfmann participó de una actividad que realizó la organización del Chile Open, donde le hicieron probar diferentes dulces chilenos y quedó maravillado con el Súper 8.

“Lo dije durante la actividad, no soy tan fanáticos de los dulces. Soy más de comer chocolate o papas fritas”, dijo el ex 45° del mundo en conferencia de prensa.

Tweet placeholder
Publicidad

“Déjame recordar… el Súper 8, ese me gustó. Creo que algunos de los dulces son muy similares a los que tenemos en Europa. El Súper 8 y las cosas con chocolate me gustan un poquito más“, dijo Hanfmann.

El Chile Open sigue su desarrollo este martes, con los partidos de los chilenos Matías Soto, Cristian Garin, Tomás Barrios y Alejandro Tabilo.

No es el Chino Ríos: Nico Jarry elige a este crack sudamericano por sobre Massú y Fernando González

ver también

No es el Chino Ríos: Nico Jarry elige a este crack sudamericano por sobre Massú y Fernando González

Lee también
Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios: ¿Dónde y a qué hora ver el Chile Open?

Tabilo reconoce que llega golpeado pero se ilusiona en el Chile Open
Tenis

Tabilo reconoce que llega golpeado pero se ilusiona en el Chile Open

Jarry furioso: "Es ridículo que el jefe sea una máquina"
Tenis

Jarry furioso: "Es ridículo que el jefe sea una máquina"

Goleador argentino sorprende y se cambia de equipo en Chile
Chile

Goleador argentino sorprende y se cambia de equipo en Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo