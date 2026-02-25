No hay forma en la que la ANFP y Pablo Milad tengan un día tranquilo. Este miércoles el ente rector del fútbol chileno se ve sacudido por un nuevo terremoto debido a la ley de Sociedades Anónimas.

Ante el debate que hay en el Senado sobre las modificaciones a la norma, tres clubes han decidido darle la espalda a la actual dirigencia. Esto, luego de emitir un comunicado dejando en evidencia su molestia por el poco espacio que han tenido en la discusión.

Los presidentes de Palestino, Universidad Católica y Coquimbo Unido hicieron pública su preocupación por no haber sido considerados en las reuniones. Una situación que uno de ellos salió a explicar para pagar con bencina la polémica.

Tres clubes le dan la espalda a la ANFP por la ley de Sociedades Anónimas

Luego de la carta de los presidente de Palestino, Universidad Católica y Coquimbo Unido contra el manejo que ha tenido la ANFP en la discusión por la ley de Sociedades Anónimas, el fútbol chileno vive un nuevo terremoto. El quiebre con la actual dirigencia parece ser total con un sector y así lo dejó claro uno de los integrantes del comunicado.

La ANFP recibe un nuevo golpe. Foto: Photosport.

Jorge Uauy, presidente de los Árabes, conversó con Los Tenores de Radio ADN y contó los motivos por los que decidieron ataca por este tema. “Aquellos que estamos detrás del fútbol, los dirigentes, ninguno ha sido llamado ni ha sido tomado en cuenta. Si bien fue la ANFP a las discusiones, ninguna de las cosas que dijo fueron consideradas y luego no hubo ningún feedback con el resto de la industria“.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros tratamos por varios medios de tener nuestro espacio en la discusión y no fuimos escuchados. Por eso sacamos esta carta, que en definitiva es un grito desesperado para que las autoridades tengan en claro que el fútbol no lo maneja la ANFP ni los abogados; lo manejan los presidentes de los clubes“, añadió.

Fue tras ello que Jorge Uauy sacó toda la artillería contra la dirigencia de Pablo Milad. “Entendemos que el directorio de la ANFP, por alguna u otra razón, no fue escuchado y queremos que sea escuchada la versión de quienes estamos detrás de los clubes. La ANFP pudo haber tenido su momento, pero creo que no representa el sentir de todos los clubes. Somos nosotros los que estamos pagando“.

ver también ¿Nueva polémica? La razón de la salida de Arturo Vidal de la titularidad en Colo Colo ante la U

En esa misma línea, el mandamás de Palestino enfatizó en que “la ANFP representa los intereses de la ANFP y el tema de interés de ellos es la separación de la Federación con la ANFP. Pero el tema de fondo de las Sociedades Anónimas Deportivas no lo tocaron“.

Publicidad

Publicidad

“Esta ley no puede ser impuesta. Hay reglamentos de la FIFA que impiden que una legislación local se meta en los destinos del fútbol. Creo que somos nosotros, como industria, los encargados de hacer una separación de la ANFP de la Federación. No tenemos por qué subyugarnos a un asunto legal para tratar este tema“, sentenció.

Por ahora, el debate en torno a la ley de Sociedades Anónimas está dejando la escoba en las oficinas de la ANFP en Quilín. El fútbol chileno vuelve a sumar una polémica dirigencial por un tema que sigue sin solución.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Un milagro? La U cuenta la verdad sobre Lucas Assadi de cara al Superclásico con Colo Colo

En resumen, la ANFP sufre un nuevo terremoto por…