Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Pablo Milad responde a reclamos de la U: Alza la voz tras críticas por castigo masivo

El presidente de la ANFP salió al paso de los cuestionamientos por el castigo a más de 3 mil hinchas, y marcó su límite respecto al Tribunal de Disciplina.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Pablo Milad responde a reclamos desde Universidad de Chile.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPablo Milad responde a reclamos desde Universidad de Chile.

Una pésima noticia recibieron en Universidad de Chile de parte del Tribunal de Disciplinade la ANFP, producto de la sanción a más de tres mil hinchas quienes se les prohibió su ingreso al juego con Audax Italiano, por los incidentes que se provocaron en el último duelo como local ante Coquimbo Unido.

Desde la tienda azul, el que sacó la voz fue el capitán Marcelo Díaz, quien disparó que “me llama la atención que sea siempre la U. No son todos los que han hecho desmanes y no está bien sancionar a todas las personas porque no fueron todos los que hicieron esos actos”.

Ante los reclamos desde el Romántico Viajero, quien salió a defenderse fue Pablo Milad, presidente de la ANFP, a quien se le consultó por la reacción oficial del club y prefirió hacer de “Poncio Pilatos”, al afirmar que el Tribunal es autónomo.

¡Mazazo en el estreno de Meneghini! U de Chile avisa duro castigo a hinchas para el debut ante Audax

ver también

¡Mazazo en el estreno de Meneghini! U de Chile avisa duro castigo a hinchas para el debut ante Audax

Tajante respuesta de Milad al reclamo de la U

Los tribunales son totalmente autónomos, nosotros no tenemos incidencia en los tribunales“, fue lo que manifestó el ex Intendente de la Región del Maule, quien luego “repasó” a la dirigencia de Azul Azul al referirse a cómo se escogen los integrantes de las salas.

Además que son elegidos por los mismos clubes“, finalizó Milad restándole importancia al reclamo que surge desde la U, y por la cual Azul Azul anunció compensación a 1.705 abonados, que tendrán acceso preferencial para el próximo duelo como local.

Un capítulo más en el conflicto que enfrenta a la tienda laica con el ente rector del fútbol chileno, que se suma a lo que ocurrió en octubre cuando desde Quilín se negaron a aplazar el duelo ante Católica, cuando disputaban semifinales de Copa Sudamericana.

Publicidad

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile será la encargada de abrir la temporada 2026 en Liga de Primera, cuando este viernes 30 de enero reciba en el Estadio Nacional al Audax Italiano desde las 20.00 horas.

Lee también
La fecha en que la Roja saldrá a buscar entrenador
Selección Chilena

La fecha en que la Roja saldrá a buscar entrenador

"Nunca me recibió": Milad lanza ataque a Boric y hace guiño a Kast
Chile

"Nunca me recibió": Milad lanza ataque a Boric y hace guiño a Kast

Milad promete que se viene la separación de la ANFP de la Federación
Chile

Milad promete que se viene la separación de la ANFP de la Federación

Pavez se va de Colo Colo sin superar los partidos de Caszely
Colo Colo

Pavez se va de Colo Colo sin superar los partidos de Caszely

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo