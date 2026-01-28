Una pésima noticia recibieron en Universidad de Chile de parte del Tribunal de Disciplinade la ANFP, producto de la sanción a más de tres mil hinchas quienes se les prohibió su ingreso al juego con Audax Italiano, por los incidentes que se provocaron en el último duelo como local ante Coquimbo Unido.

Desde la tienda azul, el que sacó la voz fue el capitán Marcelo Díaz, quien disparó que “me llama la atención que sea siempre la U. No son todos los que han hecho desmanes y no está bien sancionar a todas las personas porque no fueron todos los que hicieron esos actos”.

Ante los reclamos desde el Romántico Viajero, quien salió a defenderse fue Pablo Milad, presidente de la ANFP, a quien se le consultó por la reacción oficial del club y prefirió hacer de “Poncio Pilatos”, al afirmar que el Tribunal es autónomo.

Tajante respuesta de Milad al reclamo de la U

“Los tribunales son totalmente autónomos, nosotros no tenemos incidencia en los tribunales“, fue lo que manifestó el ex Intendente de la Región del Maule, quien luego “repasó” a la dirigencia de Azul Azul al referirse a cómo se escogen los integrantes de las salas.

“Además que son elegidos por los mismos clubes“, finalizó Milad restándole importancia al reclamo que surge desde la U, y por la cual Azul Azul anunció compensación a 1.705 abonados, que tendrán acceso preferencial para el próximo duelo como local.

Un capítulo más en el conflicto que enfrenta a la tienda laica con el ente rector del fútbol chileno, que se suma a lo que ocurrió en octubre cuando desde Quilín se negaron a aplazar el duelo ante Católica, cuando disputaban semifinales de Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile será la encargada de abrir la temporada 2026 en Liga de Primera, cuando este viernes 30 de enero reciba en el Estadio Nacional al Audax Italiano desde las 20.00 horas.