El fútbol chileno vive una crisis que lo golpea desde hace varios años, lo que lamentablemente se demuestra en los pésimos resultados que ha obtenido la Selección en el último tiempo.

Una de las medidas que se quiere instaurar para mejorar la competencia es por fin realizar la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, la que debería concretarse en 2026.

El presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, conversó con La Tercera y dio a conocer que está muy cerca de concretarse dicha división y que se buscan variantes para que se materialice.

Pablo Milad explica la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile

Pablo Milad contó que ya se están estudiando los estatutos, para así la Federación esté separada de la Liga, algo que ocurre en otros países, como España o Inglaterra, por ejemplo.

“Se están revisando los estatutos a nivel de FIFA y Conmebol. Por otro lado, el estudio de la separación administrativa entre ANFP y Federación se va a concretar este año también, independientemente de la ley. Venimos trabajando hace harto tiempo. Hemos analizado diferentes modelos exitosos y fracasados de federación”, explicó el dirigente.

Luego, dio a conocer el modelo que quiere implantar: “estamos siguiendo una estructura más europea. La orientación de la FIFA siempre es hacia una estructura más sólida, más rígida, donde haya participación de los grupos de interés, que son los que participan directamente del funcionamiento del fútbol. Ese modelo trata de tener esa capacidad de escucha. En cambio, en Sudamérica son más híbridos”.

Se espera que el cambio se de este año, justo cuando se termina el período de Pablo Milad como presidente de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.