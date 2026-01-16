La selección chilena inicia este 2026 con un objetivo más que claro: planificar de la mejor manera posible lo que será el proceso rumbo al Mundial 2030. Luego de tres eliminatorias terribles, el equipo de todos tiene casi la obligación de volver a la cita planetaria de cuatro años más.

De cara a esto la ANFP ya ha avanzado en lo que será la transmisión y derechos de imagen de ese proceso. Se sabe que el conglomerado argentino ‘Lions Sports & Media’ se quedó con esta licitación, aunque todavía resta ver cuál será el canal que llevará los partidos por sus pantallas.

Y ojo, que esto es algo que debería quedar zanjado en los próximos días, con tres canales de la televisión abierta en carrera por quedarse con los partidos de la Roja en los próximos cuatro años.

ver también La próxima actividad de Claudio Bravo que lo liga a la selección chilena y al Betis: “Los dejo invitados”

Los tres canales buscan transmitir a la selección chilena

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, este lunes 19 de enero se abrirá el sobre que contiene el canal que transmitirá los partido de la Roja en el próximo proceso eliminatorio.

Todavía no hay claridad de cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2030, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay están ya clasificados. | Foto: Photosport.

Los tres canales que están en la pelea por esto son Mega, Chilevisión y Canal 13. Uno de esos tres se va adjudicar el derecho que transmitir los partido de Chile en condición de local, ya que como visitante es una negociación aparte.

Publicidad

Publicidad

ver también El detalle que desató polémica: Adidas e ‘histórico error’ con la nueva camiseta de La Roja

Cabe recordar que estos tres canales ya tienen experiencia en este tipo de transmisiones. Canal 13 llevó los partidos de la Roja para las eliminatorias de Sudáfrica 2010, Chilevisión para Brasil 2014, Mega para Rusia 2018, mientras que Chilevisión volvió para Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.