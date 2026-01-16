Es tendencia:
Los tres canales que pelean por transmitir a la selección chilena rumbo al Mundial 2030

Si bien el conglomerado argentino ‘Lions Sports & Media’ ya se quedó con los derechos de transmisión de los partidos, ahora resta ver cuál será el canal los llevará por sus pantallas.

Por Patricio Echagüe

La Roja ya piensa en el proceso rumbo al Mundial 2030.
© Photosport.La Roja ya piensa en el proceso rumbo al Mundial 2030.

La selección chilena inicia este 2026 con un objetivo más que claro: planificar de la mejor manera posible lo que será el proceso rumbo al Mundial 2030. Luego de tres eliminatorias terribles, el equipo de todos tiene casi la obligación de volver a la cita planetaria de cuatro años más.

De cara a esto la ANFP ya ha avanzado en lo que será la transmisión y derechos de imagen de ese proceso. Se sabe que el conglomerado argentino ‘Lions Sports & Media’ se quedó con esta licitación, aunque todavía resta ver cuál será el canal que llevará los partidos por sus pantallas.

Y ojo, que esto es algo que debería quedar zanjado en los próximos días, con tres canales de la televisión abierta en carrera por quedarse con los partidos de la Roja en los próximos cuatro años.

Los tres canales buscan transmitir a la selección chilena

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, este lunes 19 de enero se abrirá el sobre que contiene el canal que transmitirá los partido de la Roja en el próximo proceso eliminatorio.

Todavía no hay claridad de cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2030, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay están ya clasificados. | Foto: Photosport.

Todavía no hay claridad de cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2030, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay están ya clasificados. | Foto: Photosport.

Los tres canales que están en la pelea por esto son Mega, Chilevisión y Canal 13. Uno de esos tres se va adjudicar el derecho que transmitir los partido de Chile en condición de local, ya que como visitante es una negociación aparte.

Cabe recordar que estos tres canales ya tienen experiencia en este tipo de transmisiones. Canal 13 llevó los partidos de la Roja para las eliminatorias de Sudáfrica 2010, Chilevisión para Brasil 2014, Mega para Rusia 2018, mientras que Chilevisión volvió para Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

