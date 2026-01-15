La selección chilena ha sido un barco a la deriva en los últimos años. Sin embargo, ahora al menos tiene confirmado que Nicolás Córdova seguirá siendo el capitán.

La Roja vivirá un 2026 muy importante. Sin haber clasificado a la Copa del Mundo de este año, el proceso en la adulta apunta a la cita planetaria del 2030. Para lograr asistir a ese torneo, el trabajo debe comenzar en la actualidad para no repetir errores.

Nico Córdova sigue en La Roja

Luego de la salida de Ricardo Gareca, fue Nicolás Córdova quien se tuvo que poner el buzo de emergencia. El técnico de la Sub 20 se hizo del cargo de forma interina en el cierre de las Eliminatorias, cuando ya no había opción de nada.

En los últimos amistosos, Córdova ha seguido al frente de La Roja. Sus malos resultados en las selecciones menores, como en el Mundial Sub 20, el DT ha sido objeto de bastantes cuestionamientos. Pese a esto, ha seguido en la dirección de la adulta.

Con el inicio del 2026, mucho se ha hablado de quién debe ser el nuevo DT de Chile de forma definitiva, pero lo cierto es que la ANFP no está cerca de cerrar a ninguno. La no continuidad de Pablo Milad luego de las próximas elecciones de noviembre, hacen que muchos no le vean sentido a firmar a un entrenador ahora.

Ante lo anterior, es que Quilín decidieron mantener a Nicolás Córdova en la selección chilena adulta. Así lo indicó el periodista de DSports Marco Escobar. “Además, Jaime Rubilar (Ex Sub16 Los Cruzados) irá a La Roja Sub15“, detalló en la red social X.

Córdova recibe un respaldo en la selección chilena. Imagen: Photosport

De esta manera, Córdova seguirá al mando al menos por todo este 2026. Después de las elecciones de noviembre, la nueva directiva tendrá que ratificarlo o buscar a un nuevo entrenador para La Roja.