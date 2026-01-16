Brasil ningunea a Chile en el Mundial de la Kings League: “Queríamos jugar contra España”

El Mundial de la Kings League suma adeptos en este comienzo del 2026. El torneo de futbolito ahora tendrá su anhelada final con la selección chilena como protagonista. El equipo que representa Arturo Vidal buscará un inédito título ante Brasil.

Sin embargo, en la verde amarela fueron sorprendidos con la llegada de la Roja hasta la definición del torneo. El equipo que tiene como capitán a Mathías Vidangossy, sacó de competencia a candidatos al título como Colombia, Marruecos, Alemania y ahora en semifinales a España.

Pero este último resultado fue el más controversial para los dueños de casa. Así al menos lo reveló su capitán Kelvin Oliveira que confesó que esperaban a los europeos en la definición.

“Nos hubiese encantado jugar contra España”, lanzó el delantero post partido a la transmisión oficial de la Kings League. Por lo que de inmediato sumó un condimento a la final de este sábado a las 20:00 horas.

La Roja busca su primer Mundial de la Kings League

Pese a ello, Oliveira reconoció que la Roja es de temer y que no será un rival fácil. “Pero así es el fútbol y ahora queremos ganarla ante Chile. Ellos tienen un equipazo, jugadores con experiencia. Va a ser un partido difícil y de pierna dura”, complementó.

Así las cosas, en la selección chilena no cayó en ningún tipo de provocaciones. Lo que quedó en evidencia con la respuesta de Mathías Vidangossy en la conferencia previa a la final del sábado. “Sabemos que tendremos a mucha gente apoyándonos. Tendremos una final muy importante y muy divertida. Mañana saldremos a pasarlo bien”, sentenció el Mundialista con la Roja.