La búsqueda de entrenador en Universidad de Chile sigue activa y ahora sumó una importante novedad. Uno de los nombres que aparecía como fuerte candidato a suceder a ‘Paqui’ finalmente quedó descartado.

La noticia la dio a conocer el periodista de TNT Sports Chile, Marcelo Díaz, quien informó este lunes que la opción de Jorge Fossati para llegar a la banca azul está totalmente caída.

La información surge en medio de la búsqueda que realiza Azul Azul para encontrar al nuevo DT azul. En ese proceso, el técnico uruguayo había sido uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los últimos días, pero tras la reunión del ex DT de Universitario con la concesionaria y sus posteriores comentarios a la prensa, la S.A.D.P. habría decidido no continuar con las tratativas.

Tras la caída de Fossati: Fernando Gago toma fuerza

Pero la información no quedó ahí. El propio periodista aseguró que desde Argentina confirman llamados entre el entorno de los laicos y el ex jugador Fernando Gago.

Si bien en radio Cooperativa indican que el ex entrenador de Racing y Boca Juniors sería más una movida impulsada desde el otro lado de la cordillera, el comunicador que sigue el presente azul en la cadena deportiva dueña de los derechos televisivos del fútbol nacional añade que el ex jugador de Real Madrid sí aparece como uno de los nombres que comienzan a tomar protagonismo en la carpeta de la dirigencia del ‘Romántico Viajero’.

Eso sí, recalca que aunque en Argentina lo dan con cerca de un 70% de opciones, por ahora no se trata de una negociación avanzada. Sin embargo, sí existen contactos iniciales para explorar su llegada, lo que eventualmente podría transformarlo en uno de los candidatos principales para asumir la banca azul.

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En resumen