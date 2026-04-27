“Se pierden los códigos”: Johnny Herrera reclama por filtración de la arenga de Fernando Gago

Fernando Gago sacó aplausos en el clásico universitario. El entrenador de Universidad de Chile logró un contundente triunfo sobre la U y se mete en la parte alta de la Liga de Primera.

El DT trasandino sorprendió con la apuesta de jóvenes talentos como Agustín Arce, Ignacio Arce y Lucas Barrera. Además Juan Martín Lucero logró marcar su primer gol con los azules, para coronar una jornada totalmente azul que renueva los ánimos en el Romántico Viajero.

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A tal punto que hasta la cuenta oficial de la U publicó la particular arenga que realizó Gago a minutos de saltar a la cancha del Estadio Nacional. “Hoy es nuestro partido”, “Se juega con el corazón” y “los quiero pasar por arriba”, fueron las frases motivadoras del adiestrador. Lo que trajo sus frutos con el triunfo en el clásico 202.

El tema es que no a todos les cayó bien está publicación. Así al menos lo dejó entrever Johnny Herrera que lamentó la aparición de este tipo de contenido. “No está bien eso. Se pierden los códigos de camarín”, lanzó fuerte y claro en Todos Somos Técnicos.

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El reclamo contra la arenga de Fernando Gago: “Es marketing”

Para Johnny Herrera este tipo de publicaciones solo trae problemas al camarín. Por lo mismo, mostró su desaprobación a la arenga de Fernando Gago que se terminó viralizando.

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“Yo que soy más antiguo, no estoy de acuerdo. Porque ganas, sale publicado, pero si pierdes (…) al final solo es marketing. Uno entiende que hay que sacarle provecho al clásico, pero se pierde la intimidad de camarín. Eso es sagrado. No me gusta para nada”, recalcó el campeón de la Copa Sudamericana.

“Esto lo quisieran hacer varias veces en la U cuando yo era capitán, y siempre me negué. No dice nada nuevo. Para mí es cualquier cosa. Tiene un gran currículum pero viene llegando al club”, recalcó el samurái azul que lamentó este tipo de acciones.

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