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Universidad de Chile se reencuentra con el triunfo gracias al 1-0 frente a la Católica en el Clásico Universitario 202. Los azules se hicieron fuertes en el Estadio Nacional aprovechando su momento y resistiendo en los que tuvo la UC.

La U se queda con su segundo clásico del año tras ganarle a Colo Colo, ante la UC el primero que disputa Fernando Gago desde su llegada al Chuncho.

Y desde la misma Universidad de Chile compartieron la emotiva y eufórica arenga de entrenador de la U a sus jugadores, minutos antes de saltar al terreno de juego.

“¡Vamos, chicos! Compromiso total. Compromiso total desde el inicio hasta el final. Desde la primera jugada del partido lo hacemos sentir, nos hacemos respetar“, dice Gago al plantel azul en el video compartido por la U en sus redes sociales.

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Gago y el clásico de la U: corazón, sentimiento y cabeza

Agrega que “es un clásico, se juega con el corazón y con el sentimiento, pero con esto (se toca la frente). Cada pelota juego con la cabeza. Autoridad para jugar. Autoridad para disfrutar“.

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“Sufrir… sí, vamos a sufrir y tener los huevos de sufrir. Pero también la necesidad de divertirse y de jugar. De jugar y jugar y jugar. Y de atacarlos, los quiero pasar por arriba“, añadió exaltado entre gritos.

Por último, Gago sentenció “hoy es nuestro partido, carajo. Es de ustedes. Dale, dale“, dejando con la adrenalina a tope a sus jugadores, quienes rompieron en un entusiasta ceacheí azul.

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Universidad de Chile, al igual que toda la Primera División, pone en pausa la Liga de Primera y este domingo 2 de mayo visita a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, competencia en la que está al debe y debe ganar los tres puntos para no empezar a despedirse de la siguiente fase por adelantado.

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Resumen:

-Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario 202.

-El entrenador Fernando Gago debutó con victoria en clásicos dirigiendo al equipo azul.

-La U enfrentará a Deportes La Serena el domingo 2 de mayo por Copa de la Liga.