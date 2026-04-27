Fernando Gago tuvo un primer Clásico Universitario que seguramente no olvidará: Universidad de Chile venció a la Católica por 1-0 en un partido donde hubo varios méritos del entrenador. Como alinear a Lucas Barrera, Ignacio Vásquez y Agustín Arce, por ejemplo. El festejo del tanto de la victoria fue apasionado.

Llevó las manos hacia su torso al menos cuatro veces. La muestra más descontrolada que tuvo en el duelo. Dio más de un grito y un gesto para mostrar qué quería hacer. Como unos que le hizo a Matías Zaldivia. Al menos en dos ocasiones, Gago llamó al “22” de los azules para darle indicaciones. En ambas, sólo se remitió a hacer señas.

Según mostró el seguimiento del periodista Felipe Cartagena para TNT Sports. Inmediatamente, hace lo mismo con Lucas Barrera. Un grito de alerta. El dedo al ojo. “No, ahí”. Y una indicación hacia dónde debía moverse el promisorio volante de 19 años, quien llegó al Romántico Viajero luego de una gestión de Gustavo Canales tras un paso por Universidad Católica.

Fernando Gago es muy gestual para dar indicaciones en los partidos. (Andres Pina/Photosport).

A los segundos, otro toque de alarma a Barrera. Gago tuvo diálogo permanente con el cuarto árbitro, Héctor Jona. En un tono mucho más calmado que el de su colega Daniel Garnero, el entrenador del Bulla se acercaba a conversar hasta amistosamente con el réferi.

Hubo un momento en que Fernando Gago tuvo que esquivar una cámara móvil de TNT Sports. “¡Ojo dónde están las cámaras!”, le dijo a un trabajador de la transmisión que estaba ahí cerca. Recibió una aprobación. “Gracias”, retrucó Pintita, quien tuvo una reacción muy llamativa con Jona.

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Se allegó a otra charla más con el juez, quien le dijo algo que no le gustó. “Aaah, aaah”, expresó Gago. Y se alejó del árbitro. Acto seguido: su vista a la cancha. Pidió calma y concentración a sus pupilos. También felicitó a quienes salieron reemplazados, como Ignacio Vásquez, su primer protegido. “Hay que correr”, le dijo a Javier Altamirano, quien entró en los 89 minutos por Juan Martín Lucero.

Gago y las indicaciones para Javier Altamirano. (Captura retocada con Gemini).

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Fernando Gago y su cariñosa despedida de Garnero en el Clásico Universitario

El tiempo adicionado que hubo en el Clásico Universitario 202 le generó una reacción a Fernando Gago. “¿Ocho? Mierda”, como si sintiera alguna urgencia por tener una ventaja tan corta en el marcador. Pero todo quedó 1-0 gracias al solitario gol de Juan Martín Lucero. Según la U de Chile, el Gato “rompió el hielo” ante los Cruzados.

Fernando Gago y algo que se le da mucho: indicar mediante señas que desde fuera parecen ininteligibles. (Andres Pina/Photosport)

El pitazo final de Diego Flores provocó un festejo casi imperceptible de Fernando Gago, quien caminó en dirección hacia Daniel Garnero. En tanto, su ayudante Fabricio Coloccini aplaudió con entusiasmo una vez consumada la victoria. El DT de los azules selló la jornada con un abrazo para el derrotado rival.

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Por lo pronto, Gago puede afrontar los dos partidos de la Copa de la Liga que se avecinan con un importante envión anímico. Ante Deportes La Serena el 2 de mayo en el estadio La Portada. Y frente a Unión La Calera el 10 del mismo mes en el Nicolás Chahuán Nazar.

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