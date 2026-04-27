Un sufrido clásico universitario fue el que vibró Daniel Garnero en la banca de Universidad Católica, en la derrota qeu sufrió su escuadra ante Universidad de Chile.

De hecho en TNT hicieron un entretenido seguimiento a las reacciones que mostró en la banca el estratega, donde se le pudo ver muy activo con sus jugadores y el árbitro.

En el primer tiempo, buscando reacción del equipo, le pide a Matías Palavecino que se eche el equipo al hombro. “Mati, vamos a jugar”, le indica en un momento en que los cruzados eran superados.

También se molestó con Jhojan Valencia. “Dejá de jugar para atrás, la con… de mi hermana”, es la molestia que se puede ver con el colombiano por no arriesgar los pases.

La molestia de Garnero con Valencia

Las indicaciones a Rossel y el gesto al árbitro

Sobre el final del partido Garnero multiplicó su su manera de desenvolverse en el banco y fue con Juan Francisco Rossel con quien perdió la paciencia cuando ingresó al campo.

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“No, boludo, de 10, de enganche”, le repitió tres veces porque el atacante no había entendido la indicación que le llegaba desde el banco para buscar el empate.

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Finalmente con el árbitro Héctor Jona tuvo un sabroso diálogo debido a que Gabriel Castelló hacía mucho tiempo sobre el final del encuentro.

“Mueve 50 metros la pelota, te está cargando”, le indica en primera instancia. Luego con los dedos le hace un gesto de “se te chupa” y señala “te da miedo si lo tienes que echar”.

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