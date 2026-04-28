Si hay un equipo que ha demostrado que puede sorprender en la actual Liga de Primera, ese es Deportes Limache. El cuadro tomatero está haciendo una tremenda campaña en Primera División, ocupando, momentáneamente, el primer puesto.

Esto se debe a múltiples factores: un lúcido proyecto directivo, un cuerpo técnico que no improvisa y jugadores con hambre de triunfo. El resultado a final de temporada genera optimismo entre los hinchas.

Además, no estamos hablando de un equipo con gran historia. Deportes Limache estaba, hace cinco años, en la Tercera A. En un período muy corto llegó desde eso a ser el actual líder del torneo. Eso es una proeza.

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El Leicester de la Chilean Premier League

Para los que siguen el fútbol internacional, el caso de Deportes Limache parece acercarse al del Leicester City. Los Zorros sorprendieron a todos en 2016, al coronarse campeones de la Premier League, en su segunda temporada en la máxima categoría, tras más de treinta años de ausencia. Y le ganó a grandes elencos del fútbol inglés.

Al igual que el Leicester, Deportes Limache cuenta con un plantel cuyo costo es muy inferior en comparación con sus rivales. Según Transfermarkt, el cuadro del Tomate Mecánico está en el lugar 12 en cuanto a costo de plantel, con una avaluación de poco más de siete millones de euros. Muy lejos de los veinte millones y medio de la Universidad de Chile…

2016: el año en que el Leicester hizo historia en la Premier League | Getty Images

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Por otro lado, una semejanza salta a la vista al comparar a las estrellas de ambos elencos. Si en el Leicester 2016 brilló Jamie Vardy, el cuadro de Limache tiene a Daniel Popín Castro, que se ha transformado en carta de gol en el actual torneo.

Y van por más. El propio Coke Hevia lo reveló en Pauta de Juego. El periodista se refirió a una conversación que tuvo con César Villegas, presidente de Deportes Limache y cómo éste le reafirmó la idea de ir por la primera estrella del club. “Vamos a traer tres buenos refuerzos y esperamos pelear el campeonato“, le habría dicho el mandamás tomatero al periodista.

En resumen…

Deportes Limache lidera momentáneamente la Liga de Primera tras ascender desde Tercera A en cinco años.

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El plantel de Deportes Limache está valorado en siete millones de euros según el sitio Transfermarkt.

El presidente César Villegas confirmó que contratarán tres refuerzos para pelear el campeonato de Primera División.