Movimientos internos en la Universidad de Chile. La concesionaria, Azul Azul, viene de adoptar un nuevo directorio, en el que Cecilia Pérez tendrá la voz cantante.

La llegada de personajes como el hijo de Patricio Aylwin, Francisco, y de José Miguel Insulza vienen a reforzar con figuras políticas una S.A. que no había tenido más que el nombre de Cecilia Pérez representando al mundo de los partidos, en este último tiempo.

Muchos se preguntan la razón verdadera detrás de este juego de tronos, pues los arribos dirigenciales no son casuales y vienen tras la polémica salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul.

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Fernando Agustín Tapia y los nuevos rostros en Azul Azul

En ese sentido, en el programa Pauta de Juego se habló de la conformación de una directiva de Azul Azul en la que brillan algunos nombres del mundo político. Fernando Agustín Tapia fue el encargado de desmenuzar el contenido de este directorio.

“Uno entiende la relevancia de la llegada del Panzer (José Miguel Insulza), de Cecilia Pérez en la dirigencia, de Francisco Aylwin por el apellido potente, y de Paulo Silva, que uno podría vincular con Carlos Heller. Es decir, trataron de darle cierta transversalidad al directorio. Pero, esto no cambia el problema de fondo. Esto no le va a devolver el dinero a los que fueron estafados en Sartor. Esto no puede venir a echarle tierra al proceso de cómo Sartor se hizo de Azul Azul“, comenzó diciendo el periodista, que fue tajante a la hora de analizar el anuncio de Insulza sobre un futuro estadio.

“Ver para creer el tema del estadio. Porque creo que esta es una situación muy comunicacional, muy de efecto. Es como una situación muy al estilo de Imaginacción. Lo que siento que ha pasado estas horas en Azul Azul es que se ha instalado una cocina política en el Centro Deportivo Azul (CDA). Una cocina en la que se está cocinando ‘Lobby a la parmesana con queso azul’. Entonces, el aroma se siente a las cuadras“, realzó FAT, quien, por último, advirtió a algunos de los nuevos actores del Bulla.

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“Tanto Insulza como Aylwin están poniendo en juego parte de su prestigio político en esto. Y como dice el dicho, si duermes con niños, puedes amanecer mojado“, cerró.

José Miguel Insulza en la Junta de Accionistas de Azul Azul | Photosport

En resumen…

Azul Azul conformó un nuevo directorio liderado por Cecilia Pérez tras la salida de Michael Clark.

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José Miguel Insulza y Francisco Aylwin se integraron a la mesa directiva de la concesionaria universitaria.

El periodista Fernando Agustín Tapia analizó los vínculos políticos y los problemas financieros de Sartor.