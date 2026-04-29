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“Arranco mintiendo”: Ex Colo Colo deja la grande con dichos contra Cecilia Pérez

La nueva presidenta de Azul Azul desató ola de críticas por sus dichos en reemplazo de Michael Clark.

Por Felipe Pavez Farías

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Cecilia Pérez pasó de ser directora a presidenta de Azul Azul
© photosportCecilia Pérez pasó de ser directora a presidenta de Azul Azul

Cecilia Pérez se transformó este martes en la primera presidenta de Azul Azul. La ex vocera de Gobierno ahora asume el mandato en Universidad de Chile tras la abrupta salida de Michael Clark

Estoy muy agradecida de todo el directorio. Fue un comportamiento histórico. No hubo presentación de otras candidaturas”, indicó Pérez en su presentación oficial en el CDA. 

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Es un honor presidir al equipo más lindo de Chile y el mundo”, enfatizó. En su primer encuentro con la prensa como Presidenta también abordó temas importantes.

Desde que se ordenará financieramente el club para ir por la construcción del estadio y hasta le abrió las puertas a Alexis Sánchez para su arribo al club de sus amores. 

Incluso tuvo tiempo para defender a la U de comparaciones con su archirrival. “¿Cuáles son los equipos más grandes que dijiste?”, cuestionó a un periodista que le preguntó por sus proyectos como presidenta. “La U y Colo Colo”, replicó el comunicador. “La U, muy bien“, indicó Pérez sacando más de una risa en el CDA. Pero sus palabras no cayeron nada de bien, especialmente en Colo Colo.

En Colo Colo responden a los dichos de Cecilia Pérez

Pero la presentación de Cecilia Pérez generó un particular debate en redes sociales. Lo que inició justamente un ex jugador de Colo Colo. 

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Esto porque fue Lucas Wilchez el que salió al cruce por sus dichos en su llegada a la presidencia de Azul Azul. 

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Ya arranco mintiendo la presi de la U. Dijo que la U es más grande que Colo Colo”, lanzó el trasandino que militó en los albos entre 2010 y 2012. 

Incluso el apodado como “Peter Veneno” respondió a hinchas azules que salieron a criticar sus palabras. “Traumado están ustedes queriendo ser grande cuando no lo son. No se pueden comparar con Colo Colo. Hijos”, sentenció el jugador que en 75 partidos marcó 9 goles y que hoy se dedica a la representación de jugadores. 

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En resumen:

Cecilia Pérez pasó de ser directora a presidenta de Azul Azul.

La nueva presidenta de Azul Azul indicó que espera con los brazos abiertos a Alexis Sánchez

Lucas Wilchez cuestionó sus dichos al comparar a la U con Colo Colo.

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