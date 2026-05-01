“Leonardo Valencia podría retornar a Audax Italiano a mitad de año. El club ya estaría en negociaciones para traerlo a La Florida”. Con esa información del medio Tanoticias, se encendieron las alarmas en el Biobío durante el pasado jueves.

Es que el “10” de Deportes Concepción había arribado como gran fichaje a inicios de año, pero tanto su campaña como la de los lilas no ha sido la esperada y son últimos en la tabla. Es ahí donde Audax apareció en el horizonte.

Sin embargo, el hábil volante salió al paso y le contó su verdad a toda la gente del León de Collao. Mediante sus redes sociales, el Leo aclaró su situación contractual en medio de rumores de su ida a La Florida.

Leonardo Valencia cuenta su verdad

Tras la información desde Santiago que lo ubica en negociaciones con Audax Italiano para partir en este mercado invernal, Leonardo Valencia alzó la voz. El jugador del Conce negó contactos y le habló al pueblo lila.

Valencia no logra despegar en el Conce /PHOTOSPORT

“Quiero aclarar que ningún club me ha llamado. Tengo contrato hasta fin de año en Deportes Concepción”, partió diciendo mediante sus redes sociales. Pero no se quedó ahí y apeló al corazón de los hinchas para pelear la salvación del descenso.

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Valencia se puso la camiseta del Conce al decir que “sé el momento que está pasando la institución. Sigo trabajando para recuperar mi nivel y aportar mi granito de arena para salir de la zona que estamos”.

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Durante su campaña en el sur este año, Leonardo Valencia ha anotado un gol y ha ido perdiendo terreno como indiscutido en el XI lila. Sin embargo y tal como aclaró, cumplirá su contrato para salvar al equipo de Primera B.