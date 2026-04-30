Gremio de Porto Alegre visitó La Cisterna para medirse ante Palestino, encuentro en que igualaron 0-0 por la Copa Sudamericana. Ahí destacó la hermandad de los brasileños con otro equipo nacional, hasta con asado.

Es que fanáticos de U de Chile timbraron el lazo con el tricolor de gaúcho, recibiéndolos con cánticos y fotos. Numerosas postales del encuentro se tomaron las redes sociales y los brasileños agradecieron a los azules.

“Gremio y la U son amigos, Colo Colo a la mierda”, dijo uno de sus hinchas, a Mundo Cracks. Otro fanático extranjero contó que hinchas de la U “nos recibieron con una parrilla, fiesta muy grande para Gremio. Somos amigos, empezaron las amistades con un tatuador en Porto Alegre”.

Fotos: así fue la hermandad Gremio – U de Chile

Hinchas de Gremio postearon imágenes del encuentro hasta con asado que les prepararon fanáticos de U de Chile. Todo esto en el contexto de la visita brasileña ante Palestino, por Copa Sudamericana.

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“Gremio y la U”, fue el cántico de hinchas azules que se aprecia en el video. En otro registro, uno de los fanáticos brasileño repasó hasta al rival de los azules a la hora de valorar la amistad.

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“Son amigos de muchos años, nunca había visto algo como esta amistad, Colo Colo es chiquito”, dijo a la citada fuente. Con esa arenga, el elenco de Porto Alegre se llevó un empate al final desde La Cisterna.

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En lo futbolístico, el grupo F de Copa Sudamericana dejó a Gremio segundo con cuatro puntos, a dos del líder Montevideo City Torque. Tercero es Deportitvo Riesta (cuatro unidades) y cierra Palestino, con dos.