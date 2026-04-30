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Fútbol Internacional

Martin Braithwaite pasa del Camp Nou de Barcelona a La Cisterna de Palestino: “Me gustó el ambiente”

El ex delantero culé elogió el ambiente familiar de los árabes en Copa Sudamericana y repasó la hazaña de Sebastián Pérez en los penales.

Por Nelson Martinez

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El ex culé quedó maravillado con el reciento árabe.
© RedGol/ Getty.El ex culé quedó maravillado con el reciento árabe.

Palestino igualó 0-0 ante Gremio y aún sigue con vida en la Copa Sudamericana. Lo más llamativo del duelo fueron los penales tapados por Sebastián Pérez, además de las figuras “europeas” del equipo visitante.

Entre nombres como Willian y Arthur Melo, había otro que pasó por un grande del Viejo Continente: Martin Braithwaite. El delantero danés fue compañero de Arturo Vidal en su estancia por el Barcelona.

Tras pasar del Camp Nou a La Cisterna, el ariete europeo dialogó con RedGol y los medios presentes. Feliz de la vida se dio el tiempo de comentar su paso por el estadio chileno, tras años repartiendo goles en Europa.

Braithwaite elogia a Palestino y La Cisterna

Martín Braithwaite destacó el ambiente familiar de Palestino en su Estadio La Cisterna, recinto que debuta este año en copas internacionales. El jugador de Gremio habló del ambiente árabe en Copa Sudamericana.

Es un estadio chico, pero me gustó el ambiente. (Palestino) club con historia diferente, es algo que me ha gustado, buena experiencia aquí en Chile”, dijo el delantero danés.

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En relación al nivel mostrado por el elenco chileno, el ex Barcelona aseguró que “Palestino es un buen equipo, está jugando bien. Ha sido un buen partido para ellos”.

“Personalmente no conozco mucho el fútbol chileno, jugué con Arturo Vidal, pero no conozco mucho el campeonato. Los penales (tapados por Zanahoria Pérez) eran una locura, nunca vi eso en un partido”, cerró.

El video del danés en La Cisterna:

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