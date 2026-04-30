El recuerdo del Barcelona una vez más se hizo presente en el fútbol chileno, esta vez de la mano de Arturo Vidal y su exitosa carrera en Europa. El jugador de Colo Colo salió al baile junto a los culés tras un partido jugado en Copa Sudamericana.

Todo partió cuando Gremio visitó a Palestino en La Cisterna, donde el danés Martin Braithwaite defiende al equipo brasileño. El ex delantero del Barça recordó sus años con el King y se emocionó en sus palabras.

“Vidal, persona y jugador solo cosas buenas que decir de él. Es un top, muy buena carrera, solo tengo recuerdos buenos de él”, dijo a RedGol y los medios presentes en La Cisterna.

Video: el ex Barcelona le dice “no” a Colo Colo

Martin Braithwaite fue consultado puntualmente sobre aceptar la invitación de Arturo Vidal para jugar junto nuevamente, ahora en Colo Colo. El danés fue claro en su respuesta con lapario portazo a Macul.

Vidal y el danés celebrando en España /Getty Images

“No, no me ha hablado de eso y si me llamara estoy contento en Gremio”, dijo el ariete danés. Braithwaite es uno de los tantos fichajazos desde Europa que ha logrado el fútbol brasileño.

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El delantero de 34 años compartió con Arturo Vidal en su pasada en Barcelona, donde estuvo entre los años 2019 y 2022. Sin embargo, su ciclo no fue el mejor y no logró superar los 10 goles en La Liga.

Posterior a eso saltó al Espanyol, donde sí se matriculó como artillero, anotando 22 tantos en la temporada 2023/24. Fue ahí donde recaló en Gremio, donde poco a poco se matricula con goles y hoy es un “sudamericano” más.