La curiosa frase de Johnny Herrera sobre el mandato de Aníbal Mosa en Colo Colo: “Sin zancadillas”

Colo Colo protagonizó un importante cambio en sus altas esferas. Esto debido a que en ByN ahora lo comanda Aníbal Mosa pero sin el Bloque Vial. El empresario es el máximo acreedor de la concesionaria y con el respaldo total del directorio.

Está modificación cambia el panorama en el Estadio Monumental. En especial por el termino de las disputas internas que más de una polémica registraron.

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Por lo que ahora se esperan avances desde la creación de la comisión de fútbol y gestión, la renovación del Estadio Monumental hasta llegada de jugadores en el próximo mercado de fichajes que se avecina en el Popular.

“Yo lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro. Que tengamos tranquilidad, que podamos proyectar el futuro de la institución al mediano y largo plazo”, enfatizó Mosa.

El inesperado apoyo a Aníbal Mosa: esto dijo Johnny Herrera

El nuevo rol de Aníbal Mosa en ByN fue uno de los temas más comentados en Colo Colo. En especial por las posibles dudas que podría generar su gestión al no tener un bloque opositor.

Sin embargo, apareció un inesperado respaldo para el empresario y que vino justamente de uno de los sectores que ha sido más crítico de su gestión.

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Esto debido a que Johnny Herrera reaccionó de manera positiva a la asunción de Mosa en ByN. “Ahora va a poder avanzar más, sin que se hagan zancadillas entre ellos. Le estaban martillando cada vez que hacía algo. Hay que darle tiempo”, recalcó el samurái azul en Todos Somos Técnicos.

Postura que fue cuestionada por los representantes albos del programa como Marcelo “Rambo” Ramírez que todavía no se convence con el mandato del dirigente. A lo que Johnny respondió fiel a su estilo. “Ahora Mosa no va a tener excusas. Dejen trabajar a Mosa tranquilo”, sentenció.

En resumen:

Aníbal Mosa ahora lidera ByN como presidente y con un directorio a su favor sin el Bloque Vial.

Con el nuevo mandato de Mosa se esperan importantes avances en el Estadio Monumental y en materia de refuerzos.

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Johnny Herrera respaldó el próximo periodo de Aníbal Mosa sin las “zancadillas” que se hacía el directorio por las disputas internas.