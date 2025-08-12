Jorge Almirón es el hombre del momento en el Estadio Monumental en medio de una crisis total en Colo Colo. Los hinchas piden a gritos su salida, mientras en ByN también buscan sacarlo del club hace rato.

Pero no la tienen tan fácil en la administración alba para desprenderse del entrenador argentino. Su alto costo como indemnización ha sido tema desde hace meses, siendo la principal razón de su continuidad.

Y mientras los fanáticos albos no lo quieren ver más en la banca, se supo la actualidad de las conversaciones de Blanco y Negro sobre el futuro del DT campeón en 2024, aunque no con buenas noticias para los hinchas.

Así está la “salida” de Almirón

Consultado sobre el presente de Colo Colo y el caso Almirón, el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt, contó la verdad por el futuro del cuestionado entrenador del Cacique.

Almirón pierde respaldo de los hinchas albos

“¿Es verdad lo que dicen de que ByN y Almirón estarían buscando un acuerdo para salir de Colo Colo?”, le consultaron al periodista que cubre al club, ante lo cual su respuesta fue lapidaria diciendo que “No, no hay conversaciones ni negociaciones”.

Por ello, a menos que el entrenador argentino presente su renuncia, es muy complejo el panorama para que la administración alba se meta la mano al bolsillo para despedir a Jorge Almirón.

El DT tendrá un duro desafío este sábado, cuando a las 15:00 horas Colo Colo reciba a U. Católica en el Estadio Monumental, en un partido que puede ser clave para su futuro.