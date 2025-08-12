Colo Colo vive una crisis total en un Centenario para el olvido. Y mientras la hinchada alba pide a gritos la salida de Jorge Almirón, en Blanco y Negro aún no dan luces de un despido por el tema económico.

Es así que el Cacique prepara un nuevo desafío en cancha donde no la tienen fácil. Se viene U Católica y con rendimientos individuales lejos de ser buenos, el pueblo albo pide cambios en el XI titular.

Uno de ellos es Miguel Riffo, quien hace una jornadas vio en pleno estadio al equipo de sus amores y se maravilló con un valor de la cantera. Eso, mientras la defensa del Cacique sufre partido a partido.

El salvador de Colo Colo

Miguel Riffo habló de los minutos que pudo sumar un canterano de Colo Colo hace unas fechas y dejó en claro que merece más oportunidades para sacar al equipo del hoyo en la Liga de Primera: se trata de Nicolás Suárez.

Nicolás Suárez en Colo Colo / Photosport

“Vi bien a Nicolás Suárez, un jugador con gran técnica y se movió bien durante el partido. Obviamente en situaciones donde Colo Colo no está bien en la tabla a veces se hace difícil para jóvenes”, partió diciendo a Sentimiento Popular.

Pese a eso, Riffo la tiene clara con la fórmula para el despegue albo y le avisó a Almirón diciendo que “Colo Colo siempre ha sacado jugadores del formativo para el plantel profesional”.

Miguel Riffo.

“Tiene que haber una línea de trabajo y de inclusión para que Colo Colo tenga un gran porcentaje de jugadores formados en casa, y también seleccionados en distintas categorías y exportables al extranjero”, cerró.

