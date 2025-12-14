Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Elecciones

Ley seca en las elecciones: ¿Qué pasa con la venta de alcohol y están abiertas las botillerías?

Te contamos cómo funciona la venta de alcohol en la segunda vuelta presidencial.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
¿Cómo funciona la venta de alcohol en elecciones?
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE¿Cómo funciona la venta de alcohol en elecciones?

En pocas horas viviremos un nuevo proceso de elecciones presidenciales en Chile, segunda vuelta que será este domingo 14 de diciembre, con voto obligatorio y multa para quienes no vayan a sufragar.

Recordemos que en esta ocasión serán dos los candidatos a la Moneda que estarán en la papeleta: Jeannette Jara y José Kast. Recordemos que solo uno de ellos podrá quedarse con el sillón presidencial.

¿Hay ley seca en estas elecciones?

En el año 2024 el Servel implementó una serie de novedades, entre ellos la eliminación de la ley seca, que en años anteriores restringía la venta de alcohol durante las elecciones.

Por lo tanto, este año no hay restricción con la venta de alcohol durante las elecciones y las botillerías pueden permanecer abiertas, operando de manera normal.

Pero ojo, porque en Chile está penado por ley consumir alcohol en la vía pública, eso sigue vigente y no cambia durante los sufragios.

Recordemos, que el horario de restricción era desde las 5:00 am de la jornada de elecciones y el término era a las 20:00 hrs, del día en que finalizaban los comicios.

Publicidad

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Recuerda que es obligación ir a votar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.524, el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos en Chile, excepto en las elecciones primarias.

Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

Lee también
Ley seca: ¿Están abiertas las botillerías?
Noticias

Ley seca: ¿Están abiertas las botillerías?

¿Hay Ley Seca en las elecciones de segunda vuelta?
Tendencias

¿Hay Ley Seca en las elecciones de segunda vuelta?

¿A qué hora abren las botillerías hoy? venta de alcohol en elecciones
Tendencias

¿A qué hora abren las botillerías hoy? venta de alcohol en elecciones

¿Te toca votar en el Estadio Nacional o Monumental? Revisa aquí tu local de votación
Noticias

¿Te toca votar en el Estadio Nacional o Monumental? Revisa aquí tu local de votación

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo