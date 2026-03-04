Tras el término del Chile Open, que coronó a Luciano Darderi como campeón, el tenis sigue en acción con un histórico del circuito ATP. En esta oportunidad, hablamos de Indian Wells, Masters 1000 donde el único chileno en el cuadro principal es Alejandro Tabilo (40°).

Así es, ‘Jano’ será el único representante nacional en el certamen tras la baja de Garin y las tempranas eliminaciones en la qualy de Jarry y Barrios. El rival de la primera raqueta chilena será el español Rafael Jódar, número 103 del mundo.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito, y en ese contexto te invitamos a conocer todos los detalles.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El partido entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar, por la ronda de 128 de Indian Wells, se disputará este jueves 5 de marzo, en cancha y horario por confirmar por parte de la organización.

¿Dónde ver a Tabilo por TV y online en Indian Wells 2026?

El ATP Masters 1000 de Indian Wells será transmitido por ESPN en Chile y Latinoamérica, a través de sus señales ESPN 2 y ESPN 3. Sin embargo, de momento no está confirmado si el duelo de ‘Jano’ irá por alguna de esas dos señales.

ESPN 2

ESPN 3

Por ello, la recomendación es seguir a Alejandro Tabilo de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+ (plan Premium) o mediante la app Tennis TV, ambas previo pago de suscripción.

En caso de ganar: El posible rival de Tabilo

El ganador del duelo entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar avanzará a la ronda de 64 de Indian Wells y se medirá ante uno de los favoritos del certamen, el ruso Daniil Medvedev, quien quedó libre en la primera ronda y espera rival.

