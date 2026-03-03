El tenis chileno pierde a uno de sus representantes en Indian Wells. Este martes Tomás Barrios (115°) no pudo avanzar y le dijo adiós al torneo luego de caer por 3-6 y 4-6 frente a Alexis Galarneau (219°).

Tomi, que venía de quedar eliminado del Chile Open frente a Alejandro Tabilo, quería sacarse las balas en Estados Unidos. Su triunfo frente a Jagger Leach lo ilusionó con poder ir al cuadro principal, pero se terminó quedando con las ganas.

Sin mucho que hacer frente al dominio del canadiense, el chileno se despidió temprano del certamen. Un duro golpe en un año que no ha comenzado como lo esperaba.

Tomás Barrios eliminado en la qualy de Indian Wells

La aventura de Tomás Barrios en Indian Wells 2026 no pasó más allá de la qualy. La noche de este martes el chileno fue eliminado del torneo estadounidense manos de Alexis Galarneau en dos sets en los que no encontró nunca la forma de hacer daño.

Tomás Barrios se quedó con las ganas de avanzar en Indian Wells. Foto: Photosport.

En el primero, Tomi trató de reaccionar pero no pudo hacer mucho luego que el canadiense le quebrara el servicio. Así se adelantó en el marcador con un 3-6 que le dejaba cuesta arriba la tarea al tenista criollo.

Si bien hizo lo posible, en el segundo set nuevamente los errores le permitieron a Alexis Galarneau darle una estocada letal a Tomás Barrios. Desperdiciando su servicio, al chileno se le complicó todo.

A pesar de acortar distancias, finalmente el canadiense se llevó el triunfo por 3-6 y 4-6. Un golpe para Tomi, quien quería entrar al cuadro principal para asegurarse un jugoso premio.

Esto deja al tenis chileno con solo un representante en el certamen. Alejandro Tabilo hará su estreno este miércoles 4 de marzo con horario por definir enfrentando al español Rafael Jódar (103°).

Tomás Barrios no logra superar la qualy y le dice adiós a Indian Wells 2026. El año no ha comenzado bien para Tomi, quien deberá seguir trabajando para encontrar su mejor versión.

