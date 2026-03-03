Es tendencia:
Tenis

Minutos de terror: suspenden partido de tenis por conflicto en Medio Oriente

El duelo entre bielorruso Daniil Ostapenko y el japonés Hayato Matsuoka tuvo que ser suspendido ya que un misil cayó cerca de la cancha.

Por Felipe Pavez Farías

Minutos de terror se registraron en el Tennis Country Club de Fujairah
© capturaMinutos de terror se registraron en el Tennis Country Club de Fujairah

El conflicto que se vive en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán ha paralizado a todo el mundo. A tal punto que hasta el tenis se ha visto afectado por este foco de tensión. 

Así quedó registrado en el Challenger de Fujairah que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. Esto mientras se jugaba el partido que definía el último clasificado al cuadro principal. 

El bielorruso Daniil Ostapenko superaba al japonés Hayato Matsuoka por 6-4, 4-6 y 2-1. Pero cuando se iba a seguir disputando el tercer set, comenzaron a sonar las sirenas de alerta.

Misiles obligan a suspender partido en Emiratos

Pero el momento más crítico fue cuando un misil cayó cerca de la cancha de pista dura del Tennis Country Club de Fujairah. Luego se informó que se interceptó un dron y que este finalmente afectó a una empresa de petróleo. El registro se viralizó en redes sociales y superó los cientos de miles de visualizaciones en X.

Por lo ocurrido está jornada, la organización decidió suspender el resto de partidos que se disputaban. El tema es que ahora la ATP debe confirmar si se jugará el torneo o quedará suspendido definitivamente. 

Cabe consignar que este drama también afecta a los jugadores que disputaron el ATP 500 de Dubai y que no pueden trasladarse a disputar Indian Wells. 

En resumen:

  • Un misil impactó cerca de las canchas del Tennis Country Club de Fujairah.
  • El partido entre Daniil Ostapenko y Hayato Matsuoka fue suspendido por alertas de seguridad.
  • La organización del Challenger de Fujairah canceló el resto de la jornada por explosiones.
