Fue el último deseo que tuvo el empresario dueño de San Luis de Quillota y era ver a Humberto Chupete Suazo como director técnico de los Canarios. Algo que pudo cumplir sólo a medias: César Villegas falleció después del nombramiento del sanantonino.

Pero antes de su debut oficial. En la Primera B ya van dos fechas y el cuadro quillotano todavía no puede creer el gol que le validaron a Leandro Benegas a favor de Curicó Unido. Para colmo, el elenco local pudo desnivelar el partido a su favor.

Tuvo un penal a poco del final en los pies de una de sus figuras: Sebastián Parada, quien no pudo vencer al portero argentino Damián Tello. Remató a las nubes y el partido quedó igualado 1-1. “Ha sido un arranque con un rol distinto, tenemos muchos jugadores jóvenes y de casa”, aseguró a TNT Sports el King, como le dicen en el club.

Sebastián Parada celebra un gol que le convirtió a Universidad Católica. (Javier Torres/Photosport).

“Desde el rol que me toca, creo que ayudar un poquito, tratar de acomodarnos rápido para lo que pide el profe, que tiene una idea clara. Esperamos tener un buen arranque y ayudar al club a cumplir sus objetivos”, deseó Parada, quien desafortunadamente no pudo sumarse a Fabián Pastenes en la lista de goleadores.

Sebastián Parada elogia a Chupete Suazo por su rol de DT en San Luis

Fue entonces que la pregunta cayó de madura respecto a Humberto Chupete Suazo y su manera de conducir al plantel de San Luis de Quillota. “Recalco y saco a relucir que él es como fue en la cancha: una persona muy competitiva, sincera y eso te lo hace saber”, dijo Parada en TNT Sports.

“Te impregna su competitividad y las ganas de ganar. Es un orgullo para mí haberlo tenido como compañero y ahora como director técnico. Espero poder llevar a cabo lo que quiere de mí”, aseguró el “10” del cuadro amarillo, quien originalmente es delantero.

Sebastián Parada y Humberto Suazo fueron compañeros en los Canarios. (Andrés Piña/Photosport).

Pero comenzó la Liga de Ascenso 2026 como enganche, mucho más cerca del mediocampo que habitualmente. Y San Luis suma un punto al cabo de dos partidos, pero tiene posibilidades de revancha: este 8 de marzo, a contar de las 20:30 horas, visitará a Rangers en el estadio Fiscal de Talca.

Al cabo de dos fechas, San Luis de Quillota suma un empate y una derrota en la Primera B 2026.