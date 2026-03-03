Tras el escándalo mundial de Vinicius Jr con Gianluca Prestianni, en Real Madrid llegó otro mazazo. Esta vez, nuevamente la selección brasileña salió salpicada, donde uno de sus delanteros se despide oficialmente del Mundial 2026.

Se trata de Rodrygo, uno de los que brilla junto a Vini en ofensiva y que tras la caída 1-0 ante Getafe salió lesionado. Los merengues salieron hoy al paso y contaron la verdad de su situación.

Con un escueto comunicado, la Casablanca confirmó la gravedad del caso de su atacante, el cual dice adiós a la temporada europea y también al Mundial con su país. La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo, lamentando lo ocurrido.

Lo que le espera al delantero del Real Madrid y Brasil

Rodrygo no va más esta temporada y tras duro lesión jugando por el Real Madrid, le da tremendo dolor de cabeza a Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. La verdeamarela tiene una baja de peso para su meta de ser campeón.

Rodrygo sufrió una grave lesión /Getty Images

“Se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, informó el equipo merengue. Se espera que el jugador esté cerca de seis meses fuera de las canchas.

Publicidad

Publicidad

Rodrygo había vuelto a jugar tras casi un mes de ausencia por una lesión en el isquiotibial, sufrida el pasado 6 de febrero. Sin embargo, rápidamente se volvió a lesionar, esta vez de gravedad.

ver también Gianluca Prestianni contrataca: planea denunciar a Vinicius por llamarlo “enano”

El delantero del Real Madrid llevaba jugados 23 partidos en todos los torneos durante esta temporada. Ahí había anotado tres goles y despachado seis asistencias, siendo un titular fijo para la selección de Brasil.