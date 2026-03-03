Siempre que Arturo Vidal habla, algo deja. El volante de Colo Colo tiene facilidad para poner frases a circular por redes sociales y, en esta ocasión, lo hizo rememorando su pasado en el Barcelona.

El King jugó en el Barcelona entre 2018 y 2020, compartiendo cancha con jugadores de la talla de Luis Suárez y Lionel Messi. Allí, consiguió una Supercopa de España y una Liga.

Lo que implica llevar puesta la camiseta del Barcelona es que tengas que enfrentar a su mayor archirrival, el Real Madrid. Y Arturo Vidal lo hizo en seis ocasiones vistiendo la blaugrana, venciendo en tres oportunidades, empatando dos y perdiendo una única.

ver también Arturo Vidal explica el duro apagón de la selección chilena: “El desgaste de 10 años”

Críticas al Real Madrid

Pese a este buen balance, Arturo Vidal aseguró que siempre sintió que los partidos con el Real Madrid tenían un hándicap favorable a los merengues. POr lo menos desde el lado del arbitraje. Así lo advirtió en el programa Pop2K con Jefferson Farfán.

“Siempre que jugué contra el Real Madrid sentí que me estaban robando. Fue por ellos que inventaron el VAR, porque y eran demasiados robos”, alegó el King, quien fue directo a la yugular.

Las palabras de Arturo Vidal han dado la vuelta al mundo y se ha comenzado a hablar del tema. Lo cierto es que el volante chileno de Colo Colo sigue hablando sin pelos en la lengua y sabe cómo hacer picar al archirrival.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal celebrando en el Barcelona | Getty Images

En resumen…

Arturo Vidal habló de los supuestos arbitrajes a favor del Real Madrid.

El volante ganó una Supercopa de España y una Liga con el club blaugrana.

Publicidad

Publicidad

Vidal registró tres victorias, dos empates y una derrota frente al Real Madrid.