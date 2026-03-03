Pese a que el Flamengo goleó 8 a 0 a Madureira en las semifinales del Campeonato Carioca, Filipe Luís, director técnico del club, fue despedido. De esta manera, llega el fin de su etapa tras estar al mando durante un año y medio, consiguiendo cinco títulos. Situación que deja a Erick Pulgar sin técnico.

Esta decisión se comunicó a través de los canales oficiales del equipo. “El Club de Regatas Flamengo informa que, a partir de este martes, Filipe Luís no seguirá en la dirección técnica del equipo profesional“, mencionaron.

Además, el comunicado continuó con el agradecimiento a quien también fue jugador: “Flamengo agradece al exfutbolista y técnico Filipe Luís por todo lo que fue conquistado y compartido en este período, y le desea éxito y mucha suerte en la continuidad de su trayectoria profesional”.

Esta decisión se debe al mal arranque durante el 2026, ya que el ‘Fla’ registró su peor comienzo de temporada en los últimos 10 años. Cinco derrotas en doce partidos fue este inicio. Además se suma la derrota ante Corinthians por la final de la Supercopa de Brasil. Así como también la caída frente a Lanús por la Recopa Sudamericana.

Pese a esto, la etapa del ex lateral izquierdo como entrenador fue exitosa al mando del equipo. Bajo sus órdenes, consiguieron la Copa de Brasil 2024, la Supercopa de Brasil 2025, Campeonato Carioca 2025. Como también los dos trofeos más destacados: Brasileirao (2025) y la Copa Libertadores (2025).

Erick Pulgar se quedó sin DT

Con los malos resultados que venía obteniendo el Flamengo, en Brasil se rumoreaba la salida de Filipe Luís como entrenador del club. De hecho, en la conferencia de prensa luego del último partido ante Madureira, el DT explicó la situación por la que pasaba.

Erick Pulgar buscará una nueva Copa Libertadores, pero con otro DT.(Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Photosport)

“Si no estoy aquí mañana, mi amor y cariño por el Flamengo siempre existirán, y creo que la afición siente lo mismo por mí. Ahora bien, la presión del momento tiene que estar siempre presente. Como jugador, fui muy criticado y subestimado, con razón, y eso me hizo mejor. No tengo duda de que viví los mejores años de mi vida aquí”, dijo el brasileño.

¿Cuándo juega el Flamengo?

Tras la derrota en la Recopa Sudamericana y el reciente triunfo 8 a 0 a Madureira, Flamengo volverá a jugar este domingo en la final del Campeonato Carioca ante el Fluminense, su clásico rival. Este partido se jugará este domingo 8 de marzo a las 15:00 horas (horario chileno), donde Erick Pulgar y compañía buscarán un nuevo título, pero por ahora, sin entrenador.

