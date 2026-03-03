Este martes regresa la acción de la Copa del Rey de España con un partidazo que en Chile podrás ver de manera exclusiva. Así es, porque esta jornada Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán por la vuelta de las semifinales del certamen hispano en un duelo que promete.

Y cómo no, si Barcelona saltará a la cancha del Camp Nou para intentar la hazaña y revertir el contundente 4-0 que los colchoneros le propinaron el pasado 12 de febrero en la ida, gracias a las anotaciones de Eric García (en contra), Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

Así, el conjunto blaugrana tendrá un duro desafío por delante: enfrentar e intentar revertir una desventaja de cuatro goles ante el equipo del ‘Cholo’, elenco que se caracteriza por su solidez defensiva. Conoce todos los detalles de este encuentro a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juega este martes 3 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en el Camp Nou.

¿Dónde ver en Chile el Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Para suerte de los chilenos, actualmente la Copa del Rey tiene transmisión exclusiva en nuestro país. Esto porque el enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid irá EN VIVO por la plataforma de streaming MEGA GO , previo pago de una suscripción mensual.

Puedes suscribirte y ver Barcelona vs. Atl. Madrid en el sitio megago.cl contratando el plan ‘Full’, previo pago mensual de $3.490 o $27.920 por año.

Antoine Griezmann fue uno de los verdugos del Barcelona en la ida de semifinales. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Probables formaciones del Barcelona y Atl. de Madrid:

Barcelona (4-5-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Marc Casadó, Fermín López, Marcus Rashford, Raphinha; Ferran Torres.

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

