Para sorpresa de algunos, el técnico del Elche, Eder Sarabia, decidió que no había que postergar el debut de Lucas Cepeda. El chileno entró en el duelo ante el Barcelona, pese a tener pocas semanas de acostumbramiento al fútbol español.

Fue un cuarto de hora lo que alcanzó a sumar el chileno. Entró a los 74′, reemplazando a uno de los buenos rendimientos del Elche, Álvaro Rodríguez, quien había anotado el gol del empate transitorio y que estaba teniendo un buen desempeño.

En el tiempo que estuvo en la cancha, Lucas Cepeda no pudo hacer mucho. Dos jugadas destacan. La primera fue una pérdida de balón en la salida, que terminó en un remate muy desviado de Lamine Yamal. Luego, tuvo un tiro a puerta, que hizo de derecha y que terminó embolsada por el portero. Bien para su primera vez.

ver también En España le ponen la fianza a Lucas Cepeda con el respaldo del King: “Recomendado por Arturo Vidal”

Escuetas palabras de Lucas Cepeda tras el partido

Sirvió para debutar y sacarse el nerviosismo. Y, también, para que el Elche comenzara a sobarse las manos con el desempeño del ex jugador de Colo Colo. En España ya genera expectativa.

Es por eso que, en sus redes sociales, el Elche tomó un mensaje de Lucas Cepeda directo a los hinchas. “Estoy muy contento por debutar, lástima por el resultado. Pero, lo vamos a dar todo en el próximo partido para tener el triunfo“, dijo Lucas Cepeda.

Publicidad

Publicidad

“Nos vas a dar mucho, Lucas“, pusieron como título del video que, al momento de esta nota, ya sumaba más de 30 mil visualizaciones. Empieza bien el chileno en su primera aventura en el Viejo Continente.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Elche ante el Barcelona?

Publicidad

Publicidad