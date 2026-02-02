“Nos quisimos a escondidas…”: Marcelo Ríos sorprende con romántica publicación para su nueva pareja

Marcelo Ríos se adelantó a San Valentín y dejó la grande con una emotiva publicación. El “Chino” mostró su lado más íntimo y dedicó unas románticas palabras para su nueva pareja, lo que se transformó en el tema más comentado en redes.

Es que todo indica que tras la ruptura con Paula Pavic, ahora sí que encontró al amor de su vida. Al menos así lo describió el ex número uno en sus redes sociales. “Para que recuerdes cómo empezó nuestra historia”, comenzó la publicación de Ríos en su Instagram.

En las imágenes se muestra públicamente con Patricia Cornejo, hija de la leyenda del tenis nacional Patricio Cornejo. “Que hermosura de mujer en todo sentido. Finalmente juntos otra vez, nunca me olvidaré esas miraditas ingenuas y sin maldad, de esas idas a comprar los dos solos pero llenas de cariño y quizás un poquito de algo más”, describió el “Chino”.

¿Quién es la pareja de Marcelo Ríos?

Pero luego profundizó en los comienzos de la relación donde tuvieron que estar incluso a escondidas. Lo que marcó el inicio de la relación entre Marcelo Ríos y Patricia Cornejo.

Marcelo Ríos confirmó su romance con Patricia Cornejo

“De nuestro primer beso con tanto amor. Tamita eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies. Tanto tiempo duro esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente hoy podemos estar juntos”, agregó el tenista más romántico que nunca.

“Algún día contaré esta historia de amor que empezó hace más de 20 años y quizás me quede corto. Te amo Tamita”, sentenció. Publicación que superó las miles de me gusta.

Cabe consignar que está nueva relación fue aprobada hasta por su ex esposa Paula Pavic. “Se ve una mina súper decente. Espero que él no se la vaya a farrear. Y si él está bien, va a tener una mejor disposición”, confesó a LUN.