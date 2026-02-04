La Copa Libertadores 2026 comenzó con la disputa de las fases previas. En esta nueva edición, la Conmebol decidió implementar una importante nueva regla.

Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins y Huachipato serán los equipos chilenos que jugarán la competición de clubes más importante de América durante este año. Ellos también se verán afectados por la nueva normativa que tendrá la Copa.

La nueva regla de la Libertadores 2026

La Copa Libertadores vivió su inicio con la disputa de la fase 1, con The Strongest enfrentando a Deportivo Táchira en La Paz. El Tigre se impuso por 2-1 en condición de local, con lo cual ya rueda la pelota en el torneo que es la obsesión de todo el continente.

El primer equipo chileno en saltar a la cancha será Huachipato, quienes se medirán ante Carabobo el martes 17 de febrero en Venezuela por la fase 2. O’Higgins les seguirá los pasos el miércoles 18 en condición de local ante Bahía. Coquimbo y Universidad Católica esperan rivales en los grupos.

En la semana de inicio de la Libertadores, la Conmebol informó el reglamento de la edición 2026. Entre las novedades, destaca una nueva normativa que si bien venía realizándose hace un buen tiempo, ahora quedará establecida en los partidos.

Desde el organismo con sede en Paraguay, informaron que cada partido de la Copa Libertadores hasta 90 segundos por tiempo para hidratarse. Además de tener como objetivo el descanso de los jugadores, esta pausa también será para fortalecer el espectáculo televisivo.

“La aproximación de cámaras y micrófonos específicos del equipo de producción de la CONMEBOL, con el objetivo de captar imágenes y sonidos, incluyendo eventuales instrucciones transmitidas por los miembros del cuerpo técnico a los jugadores“, detallan desde la organización.

El minuto de hidratación quedó sellado en la Libertadores. Imagen: Getty

De esta manera, la Copa Libertadores vivirá de forma establecida esta pausa en medio de cada tiempo y donde además, estará la posibilidad de escuchar las indicaciones entre jugadores y sus respectivos cuerpos técnicos. Revolucionaria medida.

