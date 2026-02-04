Es tendencia:
El Chino Recoba casi da el gran golpe con Táchira en Bolivia en el inicio de Copa Libertadores

La Copa Libertadores se inició en la altura de Bolivia, donde The Strongest consiguió un apretado triunfo ante Deportivo Táchira.

Por Felipe Escobillana

The Strongest sacó mínima ventaja en La Paz ante Táchira
© LibertadoresThe Strongest sacó mínima ventaja en La Paz ante Táchira

La Copa Libertadores 2026 se inició en la Fase 3 con el partido que disputaron The Strongest contra el Deportivo Táchira en La Paz.

Los bolivianos, siempre amigos de la altitud, eran amplios favoritos. De hecho, muchos auguraban una goleada del elenco altiplánico por lo fuerte que se hace con la localía en el Hernando Siles.

Sin embargo, al frente estaba el elenco venezolano que entrena una figura mundial: Álvaro Recoba, destacado ex jugador de Nacional de Uruguay, Inter de Milán y el Torino, entre otros clubes.

Táchira queda a 8 minutos de la sorpresa

Si bien The Strongest tuvo la pelota, en el primer tiempo no pudo abrir el marcador lo que era un presagio de que vendría una noche complicada.

Eso sí, las dos jugadas más claras fueron del Táchira a través de Adalberto Peñaranda, la figura que tienen en ofensiva.

Recién a los 56′ el local pudo marcar la apertura de la cuenta, a través de un penal marcado por Jaime Arrascaita. Parecía que se le venía la noche a los venezolanos.

Vuelve la Copa Libertadores: Así se juega la primera fase del torneo continental

ver también

Vuelve la Copa Libertadores: Así se juega la primera fase del torneo continental

Sin embargo, a los 63′ apareció Carlos Calzadilla tras un tiro de esquina para anotar la igualdad, que era una sorpresa gigantesca a esa altura del encuentro.

Sin embargo, otro torpe penal a los 82′ le permitió a The Strongest espantar algunos fantasmas y marcar el 2-1, a través de Víctor Ábrego.

La revancha se jugará el próximo martes, en San Cristóbal, Venezuela. Recordar que el gol de visitante ya no tiene un valor agregado en las competencias Conmebol.

